Os batons essenciais para este verão

Beijos poudrés

Depois da coleção Neapolis, de Chanel, pensada por Lucia Picca, a "febre" dos acabamentos poudrés invadiu o mundo da maquilhagem. Estes batons são mais suaves do que o mate, mas com um acabamento ainda mais confortável. Paulo Almeida, makeup artist e formador para a Europa da M.A.C, recomenda esta textura para os próximos meses sem colocar de parte os clássicos de sempre. Depois da revolução de um dos mais icónicos batons, o idolatrado Russian Red, sem o qual Madonna não vivia nos anos 90, a inovação regressou através dos mates líquidos com um acabamento de camurça líquido, flexível e confortável. Agora é a vez do Powder Kiss Lipstick, um mate ligeiro que cria um véu de cor empoado sobre a boca. Paulo Almeida sublinha a versatilidade dos batons e recomenda arriscar e ir além do óbvio, "uma vez que estes batons são ótimos produtos para utilizar não só nos lábios, mas como sombra, esfumando-os na pálpebra com um pincel redondo e como blush para um acabamento suave, sem ser óbvio que existe maquilhagem".

Pintura a óleo

As texturas mate podem nunca ter desaparecido de cena, mas o prémio de melhor retorno da cosmética vai para o gloss, aquele pequeno tubo translúcido com cores gulosas que reinava nos anos 80. Nos últimos meses reinventaram-se as texturas líquidas para a alegria de quem tem os lábios pequenos. Contornam, alisam, hidratam e preenchem os lábios, deixando-os com um brilho de "boca mordida" e sem deixarem marcas. Há-os em textura óleo e com bases de água, em tubos líquidos ou em formato stick. E o melhor é que as novas texturas mantêm o brilho, mas não colam na cara como os clássicos glosses. Escolha o seu preferido e use e abuse este verão.

Os lábios manchados

Uma versão light do vintage rouge aplicado com leves toques do dedo anelar, nos anos 60, para dar um aspeto ruborizado aos lábios, a nova geração de bálsamos acrescenta um brilho ao de leve. São os embelezadores que conferem um visual de lábios mordidos, inocentes e simultaneamente sensuais para usar e abusar nos dias de primavera.

Off the record. Os objetos de desejo que vamos já querer ter, encomendar ou trazer de viagem: