Horóscopo: uma semana de conversas difíceis para 3 signos e uma lua cheia de emoções

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Há uma impaciência presente devido ao desejo de que tudo ande mais rápido. Esta energia tem tudo para se traduzir num estado mais desastrado, com direito a pequenas distrações. Os carneiros que precisam de colocar processos em andamento, devem pôr em marcha os contactos necessários. O dia 26, tem tudo para se apresentar com sobriedade, com alguma responsabilidade a ser assumida ou alguma conversa mais importante. Na esfera afetiva, adivinham-se reclamações de maior atenção e nutrição emocional. O dia 27, será de superação emocional, havendo testes naquelas que são as dificuldades que têm sentido, nomeadamente ao nível relacional. A lua cheia em Sagitário, a 31, irá promover um ciclo mais otimista.

Touro

20 de abril a 21 de maio

As questões materiais e de sobrevivência estão no centro, devido à vontade de colocar os talentos a render! No amor, renovar o olhar sobre o/a parceiro/a estará nas prioridades do momento, com o fito de se reacender a paixão. O ambiente em casa será favorável à intimidade. De 25 a 28, os astros apontam para tensão, porque os elementos do casal sentem que as necessidades de cada um não estão a ser respondidas. Individualmente, acusa-se algum cansaço, relativamente a tarefas que estão a desempenhar, seja profissionalmente, nos estudos ou até mesmo na relação com pais ou filhos. Trata-se do finalizar de um ciclo que está a ser cansativo. O dia 25, será perfeito para arrumações.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Parabéns, Gémeos! Mudança será o nome do meio daqueles que têm o seu aniversário por estes dias. Com mercúrio em Gémeos, estão ainda mais comunicadores do que é habitual, havendo um frenesim de atividades que acaba por deixar os geminianos a ansiar por um pouco de descanso. De 25 a 27, a esfera relacional contará com muita energia dos astros, sendo os dias ideais para reunião ou eventos sociais. A partir de 27, a possibilidade de circunstâncias especiais acontecerem no campo íntimo ou familiar é elevada. No dia 28, há conversas que têm tudo para ser tensas devido a frustração na comunicação de ideias. A lua cheia, a 31, em Sagitário, irá trazer um ciclo com mais informações sobre mudanças que estão a ter lugar.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

A vontade é a de tornar tudo mais belo, havendo maior capacidade de partilhar o mundo emocional e de nutrir o outro, trazendo as relações para o centro da vida dos nativos deste signo. O romantismo e a sexualidade têm tudo a ganhar com os trânsitos astrológicos, havendo confiança e segurança para a vivência de uma boa intimidade, principalmente de 28 a 30. Financeiramente, os astros trazem boas notícias, em tempo desafiantes para os nativos deste signo. Os dias 25 e 26, têm tudo para ser dado a trocas mais conflituosas, seja com colegas de trabalho, chefias outras relações. A 30 e a 31, haverá encontros ou circunstâncias catalisadoras de mudanças importantes.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Muitos leões vivem um período com grande potencial de cura. Este é o momento para mostrarem o que valem, sem medo de rejeição. Outros, enfrentam o desafio de lidar com forças externas, numa tentativa de equilíbrio de poder, aprendendo a dar a mesma importância aos seus desejos e aos desejos daqueles com quem se relacionam. Alguns conflitos ao nível das finanças podem ter lugar, sendo importante haver foco neste campo material e financeiro. O dia 28 será permeado por uma energia de confronto e até de sentimento de traição na intimidade. Ao nível mental, os leões irão contar com muita criatividade e capacidade de expressão. A lua cheia a 31, em Sagitário, tem tudo para promover um ciclo de prosperidade.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

O dia-a-dia será pontuado por momentos de afeto espontâneo, mesmo que pequenos, farão a diferença, nomeadamente em contexto familiar. Ao nível profissional haverá uma situação de bloqueio, cansaço ou estagnação. Os virginianos poderão não ter as chefias em grande consideração. O grande foco continua a ser material, a vontade é a de ter recursos de forma a poder sentirem segurança. Será natural que muitos procurem poupanças ou investimentos de forma a fazerem render o seu dinheiro. Ao nível mental, há tanto em que pensar, que será uma boa estratégia forçar momentos de silêncio, com desintoxicação tecnológica. No dia 30, algum evento, viagem poderá sofrer imprevistos, sendo que a Lua Cheia a 31 em Sagitário, tem tudo para amplificar os efeitos do inesperado.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Aquilo que os Balança acreditam ser o correto vai ser desafiado, levando a alguma reflexão sobre a forma como agem e aquilo em que acreditam. Ao mesmo tempo, há uma crise de fé a ter lugar, exatamente pela desilusão existente relativamente às expectativas que colocam nas relações. Muitos assistem ao brotar de novas relações e procuram novas áreas de interesse de forma a adquirirem maior conhecimento. Ao nível material, consideram novas possibilidades de carreira. Emocionalmente, sentirão alguma indecisão e flutuar de emoções. A vontade de doces e salgados estará acentuada. De 26 a 28, haverá disposição para socializar e serão bons dias para ativar contactos.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Cuidado com complicações nas relações. Não vale a pena perder a paz por qualquer coisa, em vez disso, será importante ativar a paciência, mesmo se alguém disparatar. Os astros mostram potencial para discussões, principalmente de 25 a 29, sendo que a 28, os escorpiões estarão muito saturados com a sua situação relacional. As tecnologias têm tudo para ter falhas e lembre-se de não descarregar no mensageiro. Será também importante não alimentar grandes enredos mentais ou em conversas. Por outro lado, os laços familiares e de intimidade estão fortalecidos, podendo existir momentos de grande ternura, mesmo que o mesmo aconteça com amizades que são como família, principalmente de 28 a 30.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os sagitarianos querem avançar nos seus projetos e, por estes dias, as parcerias são tudo o que importa. A seriedade e espírito de compromisso que os nativos deste signo assumem irá inspirar confiança, principalmente a parti do dia 31, em que a lua cheia neste signo irá trazer à luz os resultados dos esforços feitos. Nas relações afetivas, há a preocupação de ter atividades a dois que possam acender a faísca da conexão. As relações familiares continuam a pedir muita atenção e as finanças a escapar ao controlo que se ambicionava ter. No geral, há uma energia de instabilidade que não dá para controlar. Será importante ter um espírito aberto e lidar com aquilo que surge da melhor maneira possível.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Esta é uma fase de superação pessoal a todos os níveis, e será importante não desistir e ir fazendo os ajustamentos necessários até se alcançar o que se pretende. Os dias 26 e 27, tenderão a ser marcados por algum contratempo ou desmotivação. Nas relações afetivas, o amor sorri e, em muitos aspetos, há a sensação de se ter encontrado o que se precisava. No trabalho, será importante reconhecer aquilo que o outro tem de especial e que contribui para o sucesso de todos. O contacto com a natureza será uma boa ideia, trazendo algum sentido de enraizamento que este signo de terra tanto aprecia. Os astros mostram que alguns arranjos em estruturas serão necessários.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Algum professor, chefia ou pessoa mais velha trará informação de valor que será levada para casa como um tesouro. Algo poderá despertar um novo interesse ou trazer uma iluminação interior que já fazia falta. De 25 a 27, haverá maior fluidez na transmissão de ideias e no uso das capacidades mentais. As relações tenderão também a fluir com maior facilidade. A partir do dia 28, questões materiais e relacionais têm tudo para abanar o barco dos afetos. Marte em Touro está a trazer a exigência de trazer rentabilidade às atividades aquarianas, exercendo maior pressão nas relações familiares e afetivas. As atividades físicas tenderão a exigir mais do que é normal.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Os afetos continuam centrais na vida dos piscianos, havendo lugar para o romantismo a e a intimidade, com maior ênfase de 28 a 30. As comunicações e o uso da energia mental é que enfrentam maiores desafios, havendo muita ansiedade com detalhes e muita informação a ser gerida. A lua cheia, a 3, em Sagitário, apresentará um ciclo em que algum imprevisto tornar-se-á conhecido ou ganhará forma. O antídoto para esta energia será largar grandes exigências de perfeição ou de como a realidade tem de ser, colocando o foco no fazer o melhor que se pode e o que não tem remédio, remediado está. Se houver viagens planeadas, será importante manter a cabeça fresca e a atenção aos pormenores.