A coleção de Chiara Ferragni para a Lancôme está a chegar

Além dos 16,8 milhões de seguidores no Instagram (e a contar…), a italiana Chiara Ferragni foi assunto de dois estudos de caso da Universidade Harvard e reconhecida como a influencer de moda mais poderosa do mundo, segundo a revisra Forbes. Faltava apenas uma coleção de maquilhagem com a sua assinatura.

A influencer juntou-se à Lancôme para a sua primeira colaboração, o que não é uma grande surpresa visto que Chiara é musa da marca desde março de 2018 e o seu maquilhador de eleição, Manuele Mameli, usou apenas produtos Lancôme para fazer a maquilhagem do seu casamento. "Eu queria criar uma coleção de maquilhagem com 100% do meu estilo. Esta é a razão pela qual eu uni forças com a Lancôme. Nós trabalhamos num produto que é relevante para as raparigas da minha geração. Atraente, inspirador e divertido são as palavras-chave deste projeto de empoderamento," declarou num comunicado de imprensa.

A coleção inclui oito peças exclusivas, inspiradas pelos próprios hábitos de maquilhagem de Ferragni, entre reuniões de negócios, visuais para o dia-a-dia e para festa ou saídas ànoite. "Acredito profundamente que a maquilhagem é uma ótima arma para nos sentirmos melhores connosco mesmas, enfrentar desafios diários e alcançar os objetivos com ferocidade."

O tom de eleição para as embalagens foi o rosé numa textura metalizada e com a sua marca registada – os olhos azuis a piscar – aplicada no packaging. A coleção inclui três tons de edição limitada do batom L’Absolu Mademoiselle Shine, três novas cores do batom líquido L’Absolu Lacquer Lipstick e uma máscara de pestanas Hypnôse Drama com embalagem em edição limitada. O conjunto completa-se com a peça-desejo Flirting Palette, uma paleta de rosto que permite 13 opções de look possíveis: inclui quatro batons, quatro sombras de olhos, um blush, três iluminadores e um lipgloss. O kit vem ainda com dois pincéis, um destes com duas pontas.