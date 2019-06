Beleza inclusiva, um workshop para quem não (se) vê

Quem nunca experimentou maquilhar-se de olhos fechados ou seguir um vídeo tutorial sem som e sem legendas, não imagina as barreiras que ainda se impõem às pessoas com limitações visuais e auditivas no universo da beleza, apesar dos avanços da tecnologia.

A pensar neste terreno ainda por desbravar a L’Oréal Paris em Portugal lançou-se há cerca de três anos num projeto de inclusão pioneiro que procurava criar vídeos tutoriais para pessoas com deficiência visual e auditiva. A L’Oréal associou-se a instituições como o Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR), a Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal (ACAPO), a Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS) e a Associação Portuguesa de Deficientes (APD) para identificar problemas e encontrar soluções e assim nasceu o movimento #BelezaParaTodos.

O projeto foi apresentado no final do mês do março e já conta com vídeos tutoriais, tanto no site da marca (www.lorealparis.pt) como no canal da L’Oréal Paris no Youtube e inclui ainda etiquetas em Braille para a identificação dos produtos de higiene e beleza que serão distribuídas através do INR e da ACAPO.

No passado dia 30 de maio este movimento deu um novo passo com a realização do primeiro workshop para pessoas com deficiência visual, na academia da L’Oréal, em Miraflores, perto de Lisboa. O workshop contou com doze alunas e teve como formadoras duas influencers que já tinham trabalhado na adaptação dos tutoriais online, através de áudio e legendas: Helena Coelho começou com a maquilhagem e seguiu-se Alice Trewinnard com os cabelos.

Como explicou Tiago Melo, director de Marketing da L’Oréal Paris, este projeto é 100% português e pioneiro dentro do grupo L’Oréal. O movimento #BelezaParaTodos foi distinguido a nível internacional, dentro do grupo L’Oréal, com o prémio Disability Awards, uma iniciativa do próprio grupo que premeia projetos de inclusão de pessoas com deficiência, e vai começar a ser introduzida também em outros países. Em Portugal, depois de Lisboa, os workshops #BelezaParaTodos seguem também para outras cidades.