BOWLsta, o delivery salva-vidas delicioso e nutritivo

Comer bem e de forma saudável, apostando numa nutrição equilibrada sem que isso signifique esgotar e explorar os recursos do planeta? É possível. Prova disso são as novas bowls da BOWLsta, uma marca lançada no início deste ano em Portugal com a missão de democratizar o acesso à alimentação saudável com o menor impacto ambiental possível, graças à escolha dos ingredientes e dos materiais onde são entregues as refeições (as embalagens são feitas de açúcar de cana 100% biodegradável ou de PET reciclado).

BOWLsta

Quanto às bowls, com bases de arroz ou quinoa, são combinações práticas, cheias de propriedades funcionais, concebidas pela chef Ana Ibarra Jensen. "Os alimentos funcionais são os que potencialmente têm um efeito positivo na saúde além da nutrição básica. Têm propriedades nutricionais e benéficas para o corpo, ao reduzir e prevenir o risco de contrair doenças, ao mesmo tempo que melhoram a saúde de cada um. Os seus efeitos são notórios quando ingeridos com regularidade, integrados numa dieta equilibrada", explica.

BOWLsta

O menu do BOWLsta conta com 14 bowls e três saladas, com bases de arroz ou quinoa, todas feitas com poucos, mas poderosos ingredientes, e sempre com o máximo valor nutricional. O menu conta agora com três novas bowls com três efeitos: probiótica, anti-inflamatória e detox.



Começamos pela probiotic bowl , pensada para ajudar a manter as bactérias ‘boas’ no intestino, em quantidades adequadas claro, de forma a melhorar a digestão, absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunitário. Tem tempeh, kimchi e miso, ingredientes que trazem um sabor exótico e uma potente combinação probiótica.

Depois, há a anti-inflammatory bowl, concebida para fomentar a redução da inflamação sistémica do organismo e fortalecer as defesas do corpo. Tem a combinação ideal de salmão, couve kale e nozes, e ainda gengibre e

curcuma, que estimulam e fortalecem o sistema imunitário.

BOWLsta





Fim às rugas, fadiga, poluição e desidratação. Essenciais de contornos de olhos e como usar Leia também detox bowl, idealizada para regular o organismo, tem uma combinação de ingredientes que promovem a desintoxicação sistémica, numa refeição fresca e saciante.

Sempre sem taxa de entrega, os pedidos são feitos através do site ou da app e entregues num raio de 4 km a partir de uma das duas cozinhas, a da Avenida da Liberdade ou a de Carnaxide, ao almoço e ao jantar. Os preços variam entre os €9,99 e os €11,99.