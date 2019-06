A permanente está de volta

Tendência de estilo na década de 80, a permanente está a (re)aparecer nas passadeiras vermelhas. A modelo Bella Hadid surgiu recentemente com caracóis volumosos para os CFDA Fashion Awards em Nova Iorque, num look retro, ao lado do designer Michael Kors. No mês passado, a atriz Blake Lively anunciou a gravidez aparecendo na première de Pokémon: Detetive Pikachu, do qual o marido Ryan Reynolds é protagonista.

Mas há mais provas deste regresso: a permanente também foi vista recentemente nas passerelles da Gucci, Celine e Dior como refere o The Guardian, além das campanhas da Zara e da Yves Saint Laurent com a modelo Mica Argañaraz. E quem não se lembra de Julia Roberts em Um Sonho de Mulher (1990)? Ou da cantora Tina Turner e suas volumosas cabeleiras onduladas?

A Máxima reuniu as melhores permanentes para inspirar quem quer aderir ao visual.