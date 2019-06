Dua Lipa é a nova embaixadora da YSL

Depois de Cara Delevingne e Jessica Chastain, Dua Lipa é o novo rosto da fragrância feminina da Yves Saint Laurent.

Para a marca francesa, a artista consegue expressar, através da sua liberdade e sensualidade, o legado da Saint Laurent, conhecida por celebrar a feminilidade aliada ao sex appeal.

"Eu defendo a importância de ser confiante, forte e poderosa e de não comprometer quem somos, o que fazemos e aquilo em que acreditamos, de estarmos sempre orgulhosos do que fazemos, e sinto que se liga na perfeição com a mesma filosofia que está por detrás da nova fragrância de Yves Saint Laurent", reforça Dua Lipa.

A cantora, que conta com 10 milhões de seguidores no Instagram, tem sido cada vez mais reconhecida pela música, mas também pela sua influência na nova geração. O vídeo do hit New Rules tem mais de um bilião de visualizações no YouTube, o que a tornou na artista feminina mais nova a atingir este recorde. Venceu ainda dois Grammy awards e três Brit awards e a revista Time descreveu-a como "next generation leader".