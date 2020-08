Estes são os cinco produtos perfeitos para ter o cabelo lindo e saudável

Ideal para cabelos encaracolados

As agressões do dia a dia danificam as escamas cuticulares do cabelo. Nos cabelos com caracóis é particularmente importante preencher esses espaços danificados e dar brilho aos fios, corrigindo os danos. A linha Caracóis Nutridos – especialmente desenvolvida para os caracóis – fortalece e nutre os cabelos encaracolados, um must nesta altura do ano! O resultado são caracóis mais maleáveis, reparados, nutridos e com menos frizz, graças à ação da pérola e do caviar.