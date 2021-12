Balança. Todas as previsões astrológicas para 2022

Balança

2022 será um ano em que estará motivada a trabalhar com pessoas de origem diferente da sua, de outras culturas ou países. Gostará de se adaptar aos seus costumes e de aprender as suas línguas. Sentir-se-á numa enorme família que é a humanidade.

Saturno em Aquário trará muito reconhecimento profissional, muita expansão em grupos, mas o nó de norte da lua e o Úrano em Touro podem trazer um sentimento de limitação ao nível dos recursos materiais e também uma vontade de procura de novos valores para as suas relações afetivas. Terá de ter cuidado com quedas e pequenos acidentes e também com imprevistos financeiros.

No amor, Júpiter e Neptuno em Peixes poderão trazer-lhe alguma confusão relativamente aos sentimentos. Com de Júpiter em Carneiro no mês de maio e junho sentirá uma maior capacidade de conexão ao instinto, com maior possibilidade de partilha emocional e alegria a dois. Pode iniciar relações muito importantes em 2022 e pode haver viagens à mistura, cuidado com imprevistos nas viagens.

Mantra para as Balanças: Encontro clareza na minha individualidade e autodescoberta.