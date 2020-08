Elizabeth Debicki é a eleita para o papel de Princesa Diana

A série retrata os dramas políticos e problemas amorosos durante o reinado da Rainha Elizabeth II, e os acontecimentos importantes da segunda metade do século XX. Elizabeth Debicki vai substituir Emma Corrin, que têm representado a princesa até ao momento.

A conta do Twitter da série publicou uma citação da atriz a falar sobre a princesa: "o espírito da princesa Diana, as suas palavras e as suas ações vivem nos corações de muitos. É verdadeiramente um privilégio e honra participar nesta série magistral, que me tem "presa" desde o episódio 1".

Debicki tem uma carreira assente e já passou por alguns papéis promissores em Hollywood. A atriz já participou em grandes produções como a do filme O Grande Gatsby, em 2013, ao lado de Leornardo DiCaprio, na mini-série britânica O Gerente da Noite, e colaborou no novo filme de Christopher Nolan, Tenet, está quase a chegar aos cinemas.

Segundo a Glamour espanhola, a 4ª temporada de The Crown ficou concluída pouco antes do início da pandemia de covid-19. A Netflix ainda não divulgou uma data de estreia oficial, no entanto, as confirmações para as temporadas 5 e 6 indicam que as gravações podem estar para breve. Ao lado de Debicki estarão Imelda Staunton como Elizabeth II (depois de Claire Foy e Olivia Colman), Lesley Manville como Princesa Margaret e Jonathan Pryce que colaborou anteriormente com a Guerra dos Tronos, como Filipe de Edimburgo.