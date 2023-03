Quem é Stormy Daniels, a atriz e dançarina que pode levar Trump à prisão

Stormy Daniels, estrela de filmes pornográficos, pode revelar-se a razão da detenção de Donald Trump. Tudo terá começado em 2006, quando os dois se conheceram num torneio de golfe em Nevada, Estados Unidos. Uma vez que Melania, a mulher do empresário, não se encontrava presente - tinha dado à luz poucos meses antes - Trump, na altura com 60 anos, convidou Daniels, de 27, para jantar num hotel, onde acabariam por ter relações sexuais, como contou a atriz durante uma entrevista ao programa 60 Minutos, da CBS, em 2018.

Em 2011, Daniels tentou revelar a sua história à revista In Touch, mas o artigo nunca seguiu para a frente. Já em 2016, dias antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o advogado do político, Michael Cohen, pagou à atriz 130 mil dólares para a impedir de tornar o caso público, uma vez que poderia afetar a vitória do antigo presidente. Segundo a Marca, o pagamento saiu do próprio bolso de Michael, embora tenha sido reembolsado com cheques de 35 mil dólares.

O nome verdadeiro de Stormy Daniels é Stephanie Clifford. Foto: @thestormydaniels

Este é o exemplo perfeito de como uma relação extraconjugal se pode transformar num pesadelo. À CBS Daniels afirmou que, há sete anos, chegou até a ser ameaçada na rua, enquanto estava com a filha, por um estranho que lhe "pediu" para deixar o magnata em paz. Antes da entrevista ir para o ar, uma empresa ligada a Michael Cohen ameaçou-a com um processo judicial de milhões de dólares, uma vez que tinha quebrado um acordo de confidencialidade, noticiou a BBC.

O magnata nega qualquer envolvimento sexual com a mulher de 44 anos desde que as acusações surgiram em 2018, embora tenha admitido que autorizou o emolumento. Segundo o Daily Mail, o dinheiro dado a Michael tratou-se de um pagamento adiantado por este tratar das acusações de Stormy Daniels.

Mas afinal, quem é a mulher que pode destruir Donald Trump? O seu nome verdadeiro é Stephanie Clifford e nasceu em Louisiana, EUA. Não teve uma infância muito feliz, pois cresceu no meio de pobreza e constante abuso sexual, como conta no seu livro Full Disclosure, publicado em 2018. Apaixonada por equitação e pela escrita - pensou em ser jornalista - optou por se mudar para a Califórnia com apenas 17 anos, onde começou a trabalhar como dançarina exótica. Uma vez na indústria dos filmes para adultos, arrecadou diversos prémios relevantes no meio e realizou algumas obras. Entrou também na conhecida comédia Virgem aos 40 anos e num videoclipe dos Maroon 5.

Stormy Daniels com o marido Blade Barrett. Foto: @thestormydaniels

Casou pela primeira vez com Pat Myne (nome verdadeiro Bartholomew James Clifford), também estrela porno, em 2003, embora se tenham divorciado dois anos depois. O amor bateu-lhe à porta de novo em 2007, desta vez na forma de Mike Moz (Michael Mosny), mas também este estava condenado. Acabaria por se casar pela terceira vez com Brendon Miller (Glendon Crain), outro colega de trabalho, com o qual teve uma filha, Caiden. A sua relação mais recente remonta a dezembro passado, mês em que trocou votos de casamento com Barrett Blade (Russell Alex Barrett), com o qual vive numa quinta com cavalos na Florida.

Ainda segundo o caso extraconjungal, Stormy afirma que apenas teve sexo com ele porque o mesmo lhe tinha prometido que a incluia no seu programa The Apprentice.

"O sexo menos impressionante que alguma vez já tive", escreveu no seu livro de memórias. A última vez que terá estado com o antigo presidente foi alegadamente em 2010, na mesma altura em que desistiu da ideia de concorrer ao Senado pelo estado do Louisiana.