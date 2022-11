Naomi Biden, a neta de Joe Biden que se tornou na 19ª mulher a casar na Casa Branca

Às 11 da manhã do passado domingo, dia 19 de novembro, Naomi Biden, de 28 anos, casou-se com Peter Neal nos jardins da Casa Branca. A cerimónia, que se manteve discreta e privada, contou com a presença de 250 convidados. Apesar de ter sido o 19º casamento que teve como pano de fundo a casa oficial do presidente dos Estados Unidos da América, foi a primeira vez que a neta de um presidente se casou neste local.

Naomi Biden e Peter Neal casaram-se a 19 de novembro de 2022 Foto: @rafanellievents

Com um vestido assinado por Ralph Lauren e inspirado em Grace Kelly, Naomi Biden, que é filha de Hunter Biden e Kathleen Buhle, deslumbrou no altar com um longo véu.

O longo véu da neta mais velha de Joe Biden Foto: @rafanellievents

A escolha deste designer não foi ao acaso, já que a advogada foi convidada para o desfile de outono de 2022 da marca homónima, em março, tendo sido vista a usar uma das suas criações durante o Inauguration Day de 2021 (dia em que o presidente dos EUA toma posse, neste caso, Biden).

O vestido Ralph Lauren de Naomi Biden Foto: @rafanellievents

Nas fotografias que agora circulam na internet - apesar do pedido de privacidade da neta de Biden - é possível ver as escadas da ala sul da Casa Branca cobertas de flores brancas, tal como todas as varandas. A decoração da cerimónia e festa que se seguiu ficaram a cargo de Bryan Rafanelli, um dos melhores planeadores de casamentos do mundo segundo a Vogue, e o favorito de Joe Biden.

A decoração no exterior da Casa Branca Foto: Getty Images

O nome Naomi tem um significado especial. Em 1972, a primeira mulher de Biden, Neila, e a filha de ambos (Naomi), morreram num acidente de carro. Como homenagem à filha, Biden apelidou assim a neta, com o nome da falecida tia. Sabe-se que avô e neta têm uma relação próxima, o que faz com que a jovem advogada tenha um papel ativo na carreira do avô - foi Naomi que convenceu o avô a concorrer nas eleições de 2019, frente a frente com Donald Trump.

Também Peter Neal está ligado ao mundo da política desde os seus estudos na universidade George Washington, onde se licenciou em Comunicação Política. O seu currículo conta ainda com um estágio na Casa Branca durante a administração de Barack Obama e participação na campanha de Hilary Clinton.

Peter Neal com a primeira dama dos Estados Unidos Foto: @rafanellievents

Veja as imagens da cerimónia, partilhadas por Bryan Rafanelli na sua página de Instagram.