Férias em família? Espreite aqui

O desconfinamento está aí: as crianças já voltaram à escola e os pais só pensam no próximo momento de descanso – prolongado, já agora. A busca pelo destino ideal para nos receber miúdos e graúdos pode finalmente acabar. Com o aproximar da estação quente, o grupo hoteleiro Vila Galé anunciou uma nova campanha de primavera, que é tudo o que pais cansados de reuniões Zoom e da telescola precisam.

Vila Galé Clube de Campo - Beja Foto: Vila Galé

Os descontos chegam aos 20% em qualquer um dos hotéis Vila Galé em Portugal pelo que os preços começam nos €55 por pessoa, em quarto duplo. As marcações devem ser feitas até ao último dia de abril, mas aceitam-se estadas até ao final de outubro de 2021.

A ideia é incentivar a férias mais prolongadas, onde os mais pequenos não sejam esquecidos. Senão vejamos: para reservas de sete ou mais noites num mesmo hotel, a cadeia oferece um desconto de 5% e uma redução adicional de 5% para quem marcar dois ou mais quartos. As crianças até aos 12 anos que fiquem no mesmo quarto e regime que os pais não pagam. A pensar em quem não se quer comprometer, saiba que é possível cancelar a sua reserva até 48 horas antes da sua chegada.

Vila Galé Serra da Estrela Foto: Vila Galé

Mas há mais: quem pertencer ao Clube de Fidelização Vila Galé junta a estes descontos uma redução adicional de 10%. Se ainda não é membro, mas deseja inscrever-se, há uma oferta de seis garrafas de vinho alentejano regional Versátil de Santa Vitória e 50% de desconto numa massagem num dos Satsanga Wellness & Spa. A combinação ideal para relaxar e esquecer que ainda estamos a viver uma pandemia.

A campanha é válida para todos os hotéis Vila Galé de norte a sul do país, pelo que as ofertas dependem da disponibilidade. Reservas através do site ou Centro de Atendimento e Reservas Vila Galé; do email Portugal.reservas@vilagale.com ou pelo número 21 24 606 50.