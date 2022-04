Maio 2022. Todas as previsões para o seu signo

Quais são as adversidades que pode encontrar ao longo do mês de maio? E as potencialidades de crescimento pessoal e profissional? Andrea Pereira, praticante de astrologia evolutiva, faz um relato signo a signo e consoante o dia em que nasceu. Conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, aqui.



Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março

A 2 de maio Vénus entra em Carneiro e por isso vai ficar a primeira dezena de dias do mês perto do seu Sol. No amor pode haver novas faíscas e na vida financeira novos inícios. Vénus pode também trazer muita vontade de gozar os prazeres da vida.

A 10 de maio Júpiter entra também no seu signo e mais tarde Marte juntar-se-á a trazer-lhe expansão e energia até ao final do mês! Pode sentir-se com tanta energia que a sua vida pode ter novos inícios e ninguém a para. Porém, modere a impulsividade e saiba escutar os outros nas suas relações pessoais e profissionais.

No eclipse lunar, em Escorpião, a 16 pode descobrir motivações internas para alguns dos seus objetivos das quais não tinha consciência. Aproveite conversas na intimidade para trazer clareza às suas metas no futuro.

2º decanato - 01 a 10 de abril

Tem estado num processo de cura da sua necessidade de ser vista pelo mundo. Porventura uma fase de muitas questões internas e de resoluções sobre o porquê de muitas vezes não se sentir compreendida.

Vénus, Marte e Júpiter entram no seu signo este mês trazendo força, energia e ímpeto às suas motivações. Baterias carregadas, ideias renovadas, quer agir no mundo e conquistar. Com a influência de Úrano no seu Sol, as sementes que colocou na terra há cerca de 7 anos começam agora a germinar.

No eclipse Lunar em Escorpião, a 16 de maio, pode haver questões na vida amorosa que são esclarecidas, medos que são revelados. É tempo de curar feridas e pensar no futuro. A relação pode ser consigo mesma, no caso de não ter ninguém de momento e fazer planos muito consistentes para consigo mesma.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Um mês de muito trabalho, responsabilidade e concretização. No trabalho pode ser elogiada pela sua capacidade de liderança e de assumir o controlo. A entrada de Júpiter, Vénus e Marte no seu signo dão-lhe ainda mais fogo e energia. No entanto, saiba descansar e não se esqueça de ter em conta a diversidade de opiniões.

O eclipse lunar na Lua Cheia em Escorpião, a 16 de maio, pode trazer crise na comunicação emocional nas suas relações mais íntimas. Medos podem vir à superfície trazendo padrões do passado que necessitam de cura. Pode sentir que as pessoas à sua volta estão demasiado dramáticas. Ative a sua escuta. Seja toda ouvidos. A última dezena de dias do mês terá uma tonalidade mais calma na área da afetividade.

Este mês pode concretizar um sonho antigo nos últimos dias do mês.

Touro

1º decanato - 21 a 30 de abril

Profissionalmente continua a sentir-se criativa como há muito não se sentia. Parece que a Primavera trouxe consigo a inspiração que precisava. Dê ao mundo o melhor de si nos primeiros 10 dias do mês para aproveitar a influência de Saturno no seu Sol.

A 23 de maio vai sentir a entrada de Mercúrio retrógrado no seu signo, provavelmente terá menos energia mental e poderá sentir que o frenesim do mês passado de faz sentir este mês. Terá mais vontade de descansar e se calhar precisa. Pode sentir-se mais silenciosa do que é habitual.

A última semana do mês pode trazer-lhe surpresas a nível profissional. Algo que não estava à espera pode mesmo arrancar e receber aquele telefonema. Também nesta última semana, com Vénus a entrar no seu signo cuidado com o bem comer.

2º decanato - 1 a 10 de maio

Parabéns! Mais uma volta ao Sol! Que os astros sorriam para si em mais um ano! Está a chegar ao final de um ciclo que já queria terminar, mas que ainda há mais uns pormenores para acertar, mas já não falta tudo. No entanto já vê o novo ciclo a querer começar e está em pulgas!

Continua a passar por uma profunda mudança de mundo e de propósito. Depois do terremoto está a limpar os escombros e já não falta tudo para a reconstrução. Sente-se quase como nova.

A 23 de maio Mercúrio retrógrado volta a entrar no seu signo. Atenção a questões materiais é mais do que necessária. Ter cuidado com avisos de contas que ficam esquecidos. Pode sentir que necessita de descansar mais e ter menos energia mental. Oiça o corpo.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Parabéns! Mais uma volta ao Sol! Que os astros sorriam para si em mais um ano!

Está a ser desafiada a amadurecer e a ganhar responsabilidade sobre os seus sonhos num futuro próximo. Para si, taurina, essa energia é já muito forte, mas neste momento pode sentir que tem ainda mais responsabilidade.

O Eclipse Lunar Total vai trazer um extra a esta sua fase de aniversário, será no dia 16 e em Escorpião. Preste atenção a tudo o que surja a nível emocional neste dia. Serão pista para a construção deste novo ciclo que está a dar início. Preste atenção aos sonhos e à sua intuição.

Mercúrio retrógrado em Touro, a partir de 23 de maio, pode trazer alguns atrasos em diferentes áreas da sua vida. Cuidado com tudo o que representarem comunicações importantes a serem feitas. Apesar de normalmente ser cuidadosa, tenha em atenção datas a cumprir e pagamentos a fazer.

Gémeos

1º decanato - 22 a 30 de maio

Parabéns! Mais uma volta ao Sol! Que os astros sorriam para si em mais um ano!

Mercúrio vai ficar a rondar o seu Sol na primeira quinzena do mês devido à retrogradação a partir de dia 10 de maio! Está numa fase de grande velocidade de ideias e parece que tudo está a acontecer ao mesmo tempo. Tenha extra cuidado com possíveis erros e reveja tudo três vezes. Arranje tempo para respirar durante o dia: literalmente.

Júpiter, o benfeitor do zodíaco, influencia a sua segunda quinzena trazendo abundância de afetos neste que é o seu mês de aniversário. Sentirá a efusividade daqueles que gostam de si. Por outro lado, algo que início no passado pode agora dar provas de grande sucesso. Financeiramente pode ter boas notícias.

2º decanato - 31 a 9 de junho

A conjunção de Júpiter e Vénus no início do mês podem soprar ventos românticos na sua direção. Alguma faísca pode tornar-se chama e pode ter momentos inesperados de calor e harmonia com os que mais ama.

Noutras áreas da vida pode haver alguma indecisão quanto a escolhas a fazer. No trabalho tanta coisa pode estar a acontecer que já não consegue pensar com clareza e com o Mercúrio a ficar retrógrado no seu signo no dia 10 esse sentido de estar um pouco perdida pode aumentar. A partir de 25 terá maior clareza em algumas das suas dúvidas com a entrada de Marte em Carneiro.

O eclipse lunar em Escorpião, no dia 16, vai trazer-lhe conversas muito profundas que poderão originar uma cura igualmente profunda e crescimento espiritual. A 30 a Lua Nova em Gémeos acontece mesmo perto do seu Sol: espere por novos inícios.

3ª decanato - 10 a 21 de junho

O seu decanato está a receber todo o poder de Saturno em Aquário: originalidade, inventividade, capacidade de liderança e estrutura. Aquário traz consigo alguma ansiedade nessa gestão, mas poderá gerir.

Nos afetos, Neptuno e Júpiter têm semeado alguma confusão ou desilusão com difícil digestão. Há uma sensação de fadiga relativamente a alguns padrões que sabe que não quer que se repitam. Mercúrio retrógrado no seu signo pode não ajudar à comunicação. Tente manter-se mais em silêncio, por muito difícil que possa ser.

A 16 o eclipse lunar em Escorpião vai acertar-lhe em cheio: revelações emocionais podem estar em cima da mesa. Cuidado com a repetição de temas, reduza tudo ao essencial.

Caranguejo

1º decanato - 22 a 30 de junho

Quer mesmo aplicar novos valores aos seus relacionamentos e tem feito esforços concretos para tal. Sente já algumas mudanças, mas há ainda muito trabalho a fazer. Escreva no papel: que valores quer nos seus relacionamentos?

Emocionalmente, muito tem acontecido, sente que a visão que tem sobre si está a mudar. Talvez seja o início de mudanças mais importantes fora de si. Tudo começa por dentro. O eclipse lunar a 16, em Escorpião, vai trazer ainda mais revelações internas. Arranje as condições para estar consigo ou com pessoas que lhe são íntimas.

A última semana do mês, com Marte em Carneiro, pode haver vontade de iniciar algo que faça a diferença na sua vida, mas ser difícil dar o passo. Pense no quadro maior, esta decisão contribui para a melhor imagem que tem de si e da sua vida?

2º decanato – 1 a 10 de julho

No início do mês sentir-se-á comunicativa, com capacidade de expressar-se de forma mais livre e articulada. O sentimento de segurança vai dar-lhe um gostinho do tipo de comunicação que gostaria de ter, sempre.

No amor, andam uns pozinhos perlimpimpins no ar. Algo de especial pode surgir. Se comprometida, pode haver um sentimento de cumplicidade especial. Em termos psíquicos tudo o que forem terapias neste momento serão positivas para si. Gostaria de ter mais segurança e isso é algo que pode trabalhar.

Profissionalmente, terá que se adaptar mais e mais às diferentes situações que lhe surgem. Mãos à obra e pergunte: onde é que aqui sou necessária? O eclipse lunar, em Escorpião, pode trazer-lhe revelações relativas aos seus talentos e novas áreas a descobrir.

3º decanato – 11 a 22 de julho

O trabalho pode representar crise por não ser a estrutura estável que precisa. Pode sentir ansiedade e ter de se ajustar às circunstâncias, mesmo fazendo tarefas com as quais não se identifica por completo. Testes da vida ao ego.

Por outro lado, no amor há um sentido de esperança e fé. Alguém do passado pode ressurgir a partir de dia 10. No eclipse lunar, a 16, em Escorpião, emoções intensas podem ser experimentadas. Pode ir para além do que conhece nas suas experiências emocionais e psíquicas.

Na última semana de maio sentirá um grito interno por descanso. Pode querer estar mais recolhida. Mais no final do mês, nas finanças, tenha em atenção contas esquecidas.

Leão

1º decanato – 23 a 31 de julho

Vénus em Carneiro dá-lhe aquele brilho nos olhos e pode ser que acerte em alguém, ou na pessoa que já faz parte da sua vida pode de repente despertar para outras qualidades suas!

A partir do dia 10, Júpiter em Carneiro pode levá-la a iniciar uma aventura na qual a sua vitalidade será estimulada! Sentir-se-á de coração aberto ao mundo e pronta para ir ao mundo e vencer. Com Mercúrio a ficar retrógrado em Gémeos e depois Touro, cuidado com o entusiasmo na parte financeira. Seja poupada.

O eclipse lunar a 16 pode traduzir-se numa maior intimidade com alguém especial na sua vida, onde os mais profundo vem à superfície. A última semana do mês pode ser épica, mas cuidado com o excesso de confiança. Reveja tudo três vezes e respire fundo.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Pode sentir alguma crise no início do mês relativamente à energia e motivação que tem para o dia-a-dia e para as relações. Pode sentir vontade de espaço e férias. Está a perceber que tem que fazer algumas mudanças.

Na saúde, boa altura para cuidar de si, começar uma dieta, fazer um bom ciclo de treinos, ir ao médico. Colocar-se no centro da sua vida para recarregar baterias. Porque não um dia no SPA?

O eclipse lunar, em Escorpião, a 16, vai permitir-lhe ter os momentos de desligar que tanto está a reclamar. Aproveite para reafirmar votos de compromisso consigo e com os outros, naquilo que é realmente importante.

3º decanato - 12 a 23 de agosto

Está numa fase de ganhar objetividade sobre aquilo a que quer dar forma na sua vida: o que quer para si, de verdade? Já sabendo, e tendo feito os esforços para alcançar isso no passado este pode ser um momento de grande autoridade e usufruto na sua vida. Não sabendo, é tempo de usar da sua astúcia.

Esta pode ser uma fase difícil para si por ter de abdicar de muito daquilo que para si é essencial. Tente ver-se como estando ao serviço, aprendendo com o colega de zodíaco Virgem. Trate de si, tome conta da sua saúde.

O eclipse lunar em Escorpião, pode trazer-lhe conversas necessárias no âmbito das suas relações íntimas de forma a processar aquilo que é preciso para os compromissos em curso.

Virgem

1º decanato - 24 de agosto a 01 de setembro

O regente do seu signo, Mercúrio, vai estar retrógrado de 10 de maio a 3 de junho, período em que pode sentir uma vontade profunda de descansar. Tarefas no trabalho podem ficar confusas e contas podem ficar por pagar. Será um mês em que precisará de estar mais cuidadosa.

No eclipse lunar, em Escorpião, a 16 pode perceber algum mal-entendido, alguma falha de comunicação ou então perceber algo de uma perspetiva completamente diferente. Pode ser um dia revelador para si ao nível emocional.

Será um bom mês para arranjar tempo para fugir do seu dia-a-dia e arranjar tempo para si. Cuide da sua saúde e passeie na natureza para ganhar espaço mental.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Tem tomado conta da sua saúde? Pode sentir-se em baixo fisicamente e precisa de refletir sobre os seus hábitos e mudá-los. A sua vida está a pedir que se coloque no centro da sua atenção.

A sua vida social pode estar a trazer-lhe razões de felicidade. Pode sentir que os seus amigos são o sal e a pimenta da dua vida.

No trabalho sente que há criatividade, mas que tem que ser muito flexível nas suas funções e isso pode deixá-la esgotada, por vezes. Nos primeiros dez dias do mês pode haver algum mal-entendido, não reaja e dê tempo, sem fazer nada tudo será esclarecido. Mercúrio Retrógrado faz com que seja conveniente ter atenção para não perder nada.

3º decanato - 12 a 23 de setembro

Está numa fase em que se pudesse acenava um adeus às suas responsabilidades com grupos, comunidades e situações em que tem de ter alguma autoridade. No entanto, é altura de lidar com a realidade que se lhe oferece.

Financeiramente, sente que está estável e que pode levar o barco. No entanto, com o Mercúrio retrógrado em Gémeos e Touro tenha em atenção os seus compromissos e a certeza que não se esqueceu de algo importante.

Nas relações pessoais pode haver espaço para males entendidos e desilusões. No eclipse Lunar em Escorpião pode chegar à conclusão de que a razão estava do seu lado e poderá haver resolução de conflitos.

Balança

1º decanato - 24 de setembro a 1 de outubro

Este será um mês em que poderá estar inversa a si própria. Apetece-lhe estar mais com o seu umbigo, mais silenciosa ou apenas com aqueles com quem tem mesmo afinidade.

A afinidade pode estar forte! Júpiter, Vénus e Marte vão fazer uma oposição ao seu Sol e as feromonas da atração estão nos seus picos! Com o Mercúrio retrógrado pode ter grande vantagem em estar mais à escuta nos seus relacionamentos. Vai aprender muito. A entrada do Sol em Gémeos a 21 pode trazer até si pessoas verdadeiramente interessantes.

Pode dar por si a ter necessidades muito diferentes das que costuma ter e notar uma forte tendência para mudança de rotinas e largar hábitos antigos ou construção de novos rituais.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Começa o mês com uma sensação de aflição. Sente-se com pouca energia e há pequenos imprevistos que a tiram do sério. Arranje forma de descansar! A sua saúde está a precisar da sua atenção.

O eclipse lunar em Escorpião, a 16, irá trazer-lhe perspetiva sobre mudanças que precisa de fazer no seu dia-a-dia. Emocionalmente, nesse dia poderá sentir-se sem energia, mas a partir daí terá ideias para modificar a sua rotina.

A partir do dia 25 sentir-se-á francamente melhor. Profissionalmente poderá ter mudanças de rotina.

3º decanato – 12 a 23 de outubro

Pode ser a pessoa ideal para trabalhar com grupos neste momento. A sua capacidade diplomática de se relacionar e a sua autoridade natural podem trazer ordem e paz aonde ela é necessária. Confie em si.

Na área da saúde pode sentir que o seu sistema imunitário já teve dias mais felizes. Que mesmo fazer mudanças na sua alimentação de forma a sentir-se com mais energia e vitalidade. Experimente as medicinas alternativas que às vezes têm respostas diferentes.

Algo a germinar ao nível emocional neste eclipse lunar em Escorpião. Pode ser uma decisão, da qual agora está mais certa e pronta para avançar.

Escorpião

1º decanato - 24 de outubro a 1 de novembro

Este poderá não ser o melhor mês para comunicar. Do outro parece que ouvirá muitas palavras e pouco conteúdo e o que interessa para si é mesmo o conteúdo. Parece neste mês ter de enfrentar o facto de que há pessoas na sua vida que neste momento não a podem ter no centro.

A nível profissional fará um esforço para se adaptar a circunstâncias que para si são pouco claras. Este vai ser um mês em que precisará de exercitar alguma paciência e esforço de adaptação.

A 16, o eclipse lunar a acontecer no seu signo, fará com que tente obter repostas às crises emocionais pelas quais está a passar. Algo no passado por resolver? Emoções antigas por digerir? Medos por enfrentar?

2º decanato - 2 a 11 de novembro

No início do mês terá vitalidade e energia para dar e vender. Atravessa momentos desafiantes na sua vida e terá a estamina necessária para enfrentar o que precisa.

Pode sentir que os seus desejos não estão a ser levados em conta e é capaz de ter algumas luzes sobre como fazer chegar a sua vontade ao mundo durante o eclipse lunar a 16 de maio, no seu signo. Talvez uma conversa possa trazer revelações num mês em que Mercúrio está retrógrado.

Precisará de encontrar formas de tratar de si e de se encher de saúde. Caminhe no verde, mergulhe no mar e tenha uma vida saudável.

3º decanato - 12 a 22 de novembro

Está a atravessar uma fase de maturidade. Quer criar uma estrutura e ao mesmo tempo satisfazer os mais profundos desejos da sua alma. Quer cura e luz dentro de si e Neptuno em Peixes está a trazer as experiências que necessita para encontrar.

O eclipse lunar vai acontecer em cheio no seu Sol. O dia 16 será um dia especial para si. Prepare-se para perceber factos que ainda não tinha percebido ou receber profundas revelações. Se fosse um jogo de computador, passaria aquele nível que há muito queria passar.

Este será um mês para estar mais em silêncio do que a comunicar. Tenha todo o cuidado com contas e com documentos, devido ao Mercúrio Retrógrado.

Sagitário

1º decanato – 23 de novembro a 1º de dezembro

Prepare-se para ter um mês com sonhos mais vívidos do que é habitual pois Mercúrio retrógrado estará em oposição ao seu Sol trazendo-lhe uma intuição bastante acentuada. A primeira semana do mês será passada com bastante harmonia em casa.

Na semana de 21, com a entrada de Sol em Gémeos pode conhecer pessoas com quem se vai sentir espelhado. Até ao fim do mês poderá sentir um Sol interior a brilhar, com energia e vontade de viajar.

A Lua Nova a 30 pode marcar o início de um novo empreendimento ou relação.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Pode começar o mês com dúvidas em relação a alguém ou a escolhas suas, pessoais. Alguns sentimentos de frustração podem pairar perante a não compreensão de atitudes ou até pela não expressão do que sente, tenha isso em atenção.

Financeiramente pode ter alguma crise. Tente ser moderada a nível financeiro, e quem sabe arranjar uma forma de ganhar algum dinheiro de forma a precaver-se.

A partir de 10 de maio terá uma sensação de maior agilidade e maior criatividade na área profissional. Se está à procura de trabalho pode ser um momento em que algo adequado surge. A partir de dia 21 poderá sentir uma cura nos aspetos mais criativos da sua vida.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Está no início de novas experiências profissionais e a querer ganhar o máximo de experiência possível nesse novo campo ou área. Faz bem e dê liberdade para o erro, só a errar é que aprendemos!

Situações na sua vida pessoal têm lançado alguma confusão. Pode sentir-se um pouco desiludida com a realidade. Precisa de encontrar fé dentro de si. Aprender a ir para a realidade como ela é. Lições da vida.

Ao mesmo tempo, sente que está numa nova fase da sua vida, com as suas especificidades, há novas rotinas e novos hábitos a criar. Pode haver entusiasmo neste novo enquadramento.

Capricórnio

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Provavelmente este não será o melhor mês para tratar de papelada! Mercúrio retrógrado convida-a a ter muita paciência se tem de tratar de documentos neste mês, será mais lento e complicado do que é habitual.

Profissionalmente, a partir do dia 21, pode sentir que há novos valores de autoridade a assimilar. Cuidado com a impulsividade na forma como age. Tente perceber que nem todos partilham das mesmas perspetivas, lembre-se de conciliar diferenças.

A Lua Nova em Gémeos a 30 trará mais harmonia ao seu ambiente, à sua casa e relações.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Há uma harmonia a fluir no ar devido a novidades na sua vida que quebraram uma estrutura que estava já cristalizada. Sente-se a renovar ou prestes a isso.

Fisicamente, cuidado com o seu corpo, pode ter algum tipo de percalço se for um pouco mais desastrada, por isso tenha mais cuidado do que é normal. Pode também ser o caso de nas suas relações estar a querer ser mais assertiva com o seu instinto e com a sua vontade, de forma a ser mais vista e reconhecida.

Pode ter vontade de mudar o seu ambiente e talvez passe momentos criativos em casa, a pôr mãos à obra em prol de um ambiente que seja o seu reflexo.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

Sente-se a culminar um processo de realinhamento com o seu destino. Essa sensação é semelhante aquela que se tem quando se faz uma caminhada ao topo da montanha e finalmente se chega ao topo. Agora é descansar da adrenalina!

Neste germinar dos seus novos planos há um gosto a originalidade e novidade que lhe enche de entusiasmo! O eclipse solar a 16 pode trazer-lhe pessoas à sua vida que sente que sempre fizeram parte da sua vida. Encontros do destino!

Cuidado com alergias. Trate do seu sistema imunitário e da sua saúde no geral! Mercúrio Retrógrado pode trazer-lhe a necessidade inesperada de investimentos.

Aquário

1º decanato 21 a 30 de janeiro

Atenção à genialidade. Mercúrio retrógrado a fazer um trígono ao seu Sol pode trazer-lhe ideias incríveis e que podem revolucionar a sua vida. Ande com um caderno e com uma caneta e não deixe escapar pitada.

A entrada do Sol em Gémeos pode trazer até si uma plataforma onde comunicar as suas ideias mais incríveis. Novas formas de expressão no mundo podem surgir. Neste mês de maio prevêem-se novas iniciativas da sua parte. Principalmente na última semana do mês.

No amor alguma atração inusitada pode surgir. Poderá ter uma componente mental, mas física certamente terá.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Tem -se sentido elétrica, com os nervos à flor da pele e a pensar em deixar o café. Na verdade, deve aprender a encontrar formas de acalmar a sua mente e essa necessidade está a tornar-se mais clara. Pode também não saber muito bem em quem confiar e andar mais nervosa.

Financeiramente, pode ser um tempo de alguma instabilidade e por isso haver também um certo amargo de boca. Trata-se de um teste de fé e uma prova à sua criatividade.

O eclipse lunar, a 16, em Escorpião, pode trazer alguma resolução de conflitos nas suas relações, até mesmo relações do passado.

3º decanato 10 a 18 de fevereiro

Pode estar a passar por provas de fogo no que diz respeito às responsabilidades que tem de assumir no mundo. Às vezes pode sentir que é demasiada carga! Está, no entanto, a ser uma boa aprendizagem, pois já tem na mira, novos sonhos para dar forma.

O Eclipse Lunar a 16 pode trazer algum tipo de crise nos relacionamentos. Questões do passado que vêm à tona, memórias que não foram processadas e resolvidas podem acender questões antigas. Para si não vale a pensa descer às penumbras, mas para outros, às vezes é necessário.

O Mercúrio retrógrado pode fazê-la entender determinadas questões como sendo mais complicadas do que realmente são. Não estará com o seu lado mental tão disponível como o habitual. Tenha paciência.

Peixes

1º decanato 19 a 29 de fevereiro

Pode sentir que precisa de algo novo na sua vida e que não sabe bem o quê. Sente que o ciclo que está a viver esta a terminar, apesar de saber que há ainda muito para viver do seu contexto.

Pode sentir-se muito confusa neste mês, com maior tendência para a distração devido ao Mercúrio retrógrado. Cuidado com as distrações.

Subitamente pode interessar-se por medicinas alternativas ou filosofias alternativas e começar a aprofundar os seus conhecimentos nessa área. O que sabe é que precisa de apanhar novos ares e ter mais contacto com a natureza, algo que sente profundamente.

2º decanato 1 a 10 de março

Começa o mês de maio com toda a energia e motivação. Quer correr o mundo e descobrir novas facetas da sua identidade! Pode também estra com maior energia física e sexual.

Financeiramente poderá pensar em fazer novos investimentos que possam expandir as suas capacidades monetárias e dar-lhe outras possibilidades. Por enquanto essas ideias podem estar em experiência, mas começa já a ver resultados.

O eclipse lunar em Escorpião vai apurar-lhe a intuição e pode nesta madrugada ter sonhos premonitórios ou reveladores de algo importante para si. Durma com um caderno e uma caneta na mesinha de cabeceira.

3º decanato 11 a 20 de março

Sente-se insegura nos novos passos quer dar na sua vida, mas já pôs o processo a funcionar a gora não há volta a dar. Entregue-se! Tenha fé e mergulhe no desconhecido!

O dia 16 de maio é para marcar na agenda! Estará com uma intuição poderosa durante o eclipse lunar e neste dia algo de incrível pode acontecer! Sonhos podem-se concretizar. Algo na vida amorosa pode encaixar.

Mercúrio retrógrado pode dar-lhe uma maior preguiça mental e apetecer-lhe apenas estar no lado confortável e criativo da vida. Saiba conciliar os dois lados. Pois tem mesmo muito a fazer!