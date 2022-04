Livraria Lello inaugura sala dedicada a livros raros

A centenária Livraria Lello, no Porto, inaugurou um novo espaço privilegiado e exclusivo para os amantes de literatura, também conhecidos como "aquelas pessoas que têm obras espalhadas por todas as divisões da casa", lê-se, no comunicado de imprensa, e não poderiamos concordar mais. Na Gemma podem ser adquiridos verdadeiros tesouros – livros raros, manuscritos, primeiras edições, livros de luxo e livros objeto – para além de servir como sala de exposição, onde pode deliciar-se com as histórias de algumas das obras mais particulares de todo o mundo. É um local para aqueles que procuram o livro como objeto de arte, cultura, prazer e investimento, uma vez que estes não são tão permeáveis às flutuações do mercado.

Exemplares da primeira edição de Moby-Dick (Herman Melville), de Orgulho e Preconceito (Jane Austen), de O Retrato de Dorian Gray, assinada por Oscar Wilde, e ainda uma raríssima primeira edição de Harry Porrer e a Pedra Filosofal são alguns dos títulos que estarão em exposição. Contudo, as novidades não ficam por aqui. A Gemma reúne ainda parte do espólio da Coimbra Editora e da Brazenhead Books, duas icónicas casas dos livros cuja memória a Lello faz questão em manter bem viva. A primeira fechou portas em 2020 e a segunda, conhecida miticamente como a "última livraria pirata de Nova Iorque", fechou em 2019 com a morte do seu proprietário, Michael Seidenberg. Desta, estarão expostos não só títulos emblemáticos como também objetos pessoais de Seidenberg.

Primeira edição de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' Foto: Livraria Lello

Exemplares da Gemma, Livraria Lello Foto: Livraria Lello

O acesso é feito mediante marcação prévia e sujeita a confirmação por parte da livraria, que existe desde 1906. As visitas acontecem de quarta-feira a domingo, das 10h às 19h, sempre com acompanhamento personalizado.