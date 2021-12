Casa Loewe, um símbolo de luxo moderno chega à Av. da Liberdade

SQUARED2.

inaugurou a primeira, a somar às duas existentes em Londres e em Madrid. O conceito de design é uma ideia original de, diretor criativo da Loewe, que em cada Casa Loewe expõe obras de arte entre as coleções sazonais da marca. A loja de Lisboa, de 400 m2, está localizada no andar térreo de um edifício histórico na luxuosa Avenida da Liberdade, no número 207, ao lado da DO exterior, com a sua fachada original e janelas de pedra, foi totalmente restaurado e contempla um terraço de 75 m2. No caso da loja de Lisboa, esta não só incorpora elementos Loewe, como presta simultaneamente homenagem àOs pilares centrais, revestidos com azulejos de cerâmica da autoria de Viúva Lamego, contrastam com materiais como o latão e o betão, que vincam om estilo da loja. Além das obras de arte, reúne as linhas completas depropostas para mulher e homem.Os, as icónicase cadeiras, e a mesasão algumas das peças de mobiliário contemporâneo em exposição. Os característicos pódios de vidro LOEWE preenchidos com objetos do quotidiano estão também incorporados ao longo do espaço.Entre a seleção de, destacam-se uma escultura em acrílico sobre papel-mâché da artista brasileira Erika Verzutti - Forest (2019) -, uma obra de cerâmica do artista japonês Takuro Kawata - com Bowl (2014) - e uma série de vasos feitos de carvalho esculpidos por Jim Partridge e Liz Walmsley. Estão também expostas duas obras dos finalistas do LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2019: uma peça da série de escultura Dichotomy (2019), do artista britânico Harry Morgan, que recebeu uma menção especial, e Collection of Contained Boxes (2018), uma composição de três peças da artista britânica Andrea Walsh.A Loewe é uma das casas de luxo espanholas mais antigas. Foi fundada em 1846 em Espanha, mas só em 1972 se estabeleceria como marca de referência às mãos de, empresário e fabricante de peles alemão que se estabeleceu em Espanha. As técnicas artesanais estão, por isso, na génese da marca, que hoje as combina com a mais alta inovação tecnológica, sob as guidelines de Jonathan Anderson desde 2013. A coleção atual foi apresentada durante a semana de Moda de Paris, na Maison de L’UNESCO, e parte está disponível na, a visitar a partir de agora.