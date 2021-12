Sagitário. Todas as previsões astrológicas para 2022

Sagitário

Um ano para terminar um ciclo já de alguns anos. Começa a ver a sua viagem a chegar ao fim, mas ainda não sabe bem como vai ser a próxima! Esse é o seu trabalho este ano: colher os frutos do ciclo que está a fechar e planear o próximo. Júpiter em Peixes está a obrigá-la a encarar a verdade e a perceber até que ponto a sua vida obedece ao que realmente quer e como passar de um sentimento vago de algo novo para o papel. Quando Júpiter entrar em Carneiro, a partir de maio, vai sentir um ímpeto para a ação nova, instintiva e libertadora e novos amores podem surgir no horizonte pois há uma nova fase que começa cheia de energia. Saturno em Aquário está a ajudá-la a perder tabus e a sentir-se livre para ter novas estruturas. Amigos poderão ter um papel importante nessas suas novas escolhas. Úrano em Touro podem trazer um sentimento de que o mundo não está a colaborar com as suas vontades, fazendo-a sentir-se limitada no movimento, ensinando-a a ajustar-se aquilo que é possível por enquanto.

Mantra para Sagitário neste 2022: Eu arrisco numa nova aventura, colhendo os frutos do meu passado.