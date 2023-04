Inclusividade. Já existe uma Barbie com síndrome de Down

National Down Syndrome Society, organização norte-americana sem fins lucrativos, de modo a garantir que a nova Barbie representava de forma realista uma pessoa com síndrome de Down, das características físicas - como o rosto mais redondo, os olhos amendoados e as palmas da mão com uma única linha - à roupa escolhida, com as cores associadas à consciencialização da condição.





noticiado pela CNN Internacional.



Vale a pena lembrar que as bonecas Barbie foram durante muitos anos criticadas pela suas proporções irrealistas, representando um corpo magro com uma cintura extremamente pequena, pele clara e cabelo claro, excluindo assim diversas etnias.

Há uma nova boneca na linhada Mattel, e desta vez representa uma pessoa com síndrome de Down, doença genética também conhecida como Trissomia 21. A linha em questão, lançada em 2019, tem como objetivo quebrar o estigma à volta de certos atributos físicos e cognitivos, bem como mostrar às crianças que a beleza existe em todos os tipos de corpo, tons de pele e texturas de cabelo A Mattel colaborou com a"Ela serve para nos lembrar que nunca devemos subestimar o poder da representação. É um enorme passo em frente para a inclusão e um momento que estamos a celebrar", afirmou Kandi Pickard, presidente e diretor executivo da organização, em comunicado,