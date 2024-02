Horóscopos de 5 a 11 de fevereiro. Saiba como vai ser a sua semana

Carneiro

20 de março a 18 de abril

O início da semana será marcado por um sentimento de limitação, com tendência a sentir frustração e raiva perante pessoas ou situações que representem autoridade, devido a dificuldades de comunicação. Na vida a dois, questões com a sexualidade, sobre o sentimento de perda de controlo e liberdade têm tudo para estar presentes. Nas suas relações, haverá a vontade de plantar conflitos, observe esse padrão e tende não agir por impulso. Canalize a sua energia para uma comunicação eficiente, este é um tempo para libertação de preconceitos e de ganhar objetividade sobre as novas iniciativas que gostaria que tivessem lugar: novos planos e comportamentos. No campo do trabalho, os astros apontam para a possibilidade de fazer as coisas de maneira diferente, saindo dos procedimentos rotineiros de forma a inovar principalmente nas situações que estão ainda nos capítulos iniciais. O tema geral da sua semana é a liderança, alcançada através da perseverança dos seus esforços, nas diferentes áreas da sua vida.

Touro

19 de abril a 19 de maio

As influências astrais desta semana, apontam para a realização de atividades em grupo, onde sentirá discrepância de valores entre os diferentes elementos, mesmo havendo a necessidade de alcançar objetivos em comum. Notará o desafio de alcançar algo útil em conjunto. No geral, este é um tempo benéfico para si em todas as áreas e receberá os frutos do seu trabalho, está na altura de colher o que plantou. Os taurinos de maio contam esta semana com uma dose extra de energia e vitalidade, com objetivos definidos e vontade de os alcançar. A lua nova a 9, em Aquário, trará muita ansiedade à sua vida, nomeadamente nas relações íntimas, parecendo haver o início de um ciclo de reajustamento a novos valores e formas de pensar, tendo de gerir sentimentos de possessividade que possam surgir. No entanto, o amor não parece estar em causa, as suas relações contam com aspetos muito favoráveis esta semana. Este é um tempo para apostar na descrição e no apreciar da simplicidade da sua vida, nos pequenos grandes prazeres que tem vindo a conquistar.

Gémeos

20 de maio a 19 de junho

Os primeiros dias da semana estão repletos de uma energia positiva para si, sentido vitalidade, vontade de se relacionar com os outros e a mente viva com ideias novas e criativas. No campo profissional ou familiar, estão enfatizadas as relações de grupo. No campo afetivo, a sensação será de pouca clareza nos sinais que recebe da outra pessoa, como se uma nuvem de confusão a rodeasse. Mesmo na sua relação interna, há algumas dúvidas relativas à construção do que quer para si. Nada que exercício físico não cure: esta semana será para continuar a sua disciplina física! A lua nova em Aquário a 9, trará um ciclo com novas amizades e grupos, adrenalina e boa disposição. Está a atrair pessoas que estão em consonância com os seus sonhos e planos.

Caranguejo

20 de junho a 21 de julho

Esta será uma semana em que quererá ajustar a forma como os outros a/o veem e a sua própria visão de si mesma/o e por isso quererá aperfeiçoar a sua capacidade de comunicação, de forma a ter maior objetividade e assertividade nas suas relações. Nos primeiros dias da semana, os caranguejos de julho terão foco nas relações de atração física e sentimentais. Para todos os caranguejos, esta será uma semana com o tema: "devo ficar ou partir?". Nas relações familiares, esta semana tenderá a ser forte na relação com os filhos no dilema liberdade/proteção. Financeiramente, sentir-se-á confortável e tem tudo para arranjar uma forma de fazer mais uns trocos. Sente-se mais do que nunca em contacto com o sofrimento de todos os que a/o rodeiam, gerando um sentimento de que estar por aqui não é seguro. Cuidado com a tendência para tentar anestesiar a dor, veja a realidade como sendo composta por desafios na nossa evolução e assim estará em melhores condições para ajudar quem precisa. Assuma uma postura de autocontrole e confiança e atrairá ajuda.

Leão

22 de julho a 21 de agosto

A semana começa com uma enorme exposição das suas ideias e trabalho ao público, a grupos, a amigos, havendo a possibilidade de obter retorno sobre o que pensa e sobre quem é. No final da semana haverá a tendência para conflitos e para se sentir atacada/o. Veja os outros como parceiros e leve as suas opiniões e pontos de vista com leveza. Se houver agressividade à sua volta, saiba responder com paciência e sair do local de conflito. Nas questões profissionais, esteja atento/a a quaisquer necessidades de ajustamento do seu trabalho, pequenos detalhes precisarão da sua atenção e clareza. Este é o tempo de se manifestar criativamente no mundo, mas terá de ouvir os outros e saber aquilo que de precisam ou então sentirá que nem dão por si. Esteja atenta/o às necessidades da comunidade e ajuste a sua criatividade. A lua nova em Aquário, a 9, iniciará um ciclo de grande libertação da sua necessidade de aprovação externa, o que trará liberdade e autenticidade. Na vida relacional, tudo indica alguma confusão e desordem, tratando-se de uma fase de crescimento em que algo novo quer ter lugar, procure conselhos de amigos e permaneça com calma nesta fase emocional.

Virgem

22 de agosto a 21 de setembro

Logo nos primeiros dias da semana, a questão dos grupos e dos amigos estará em destaque! Haverá tendência para uma sensação de desadequação, como se visse à lupa tudo o que não está bem, atraindo algum sentimento de crise. Dê o seu melhor na sua capacidade de foco e concentração, mas liberte-se da pressão. Procure a ajuda de pessoas qualificadas para alcançar o que pretende. Financeiramente, sente-se confortável e mais estável, tendo ainda muito trabalho pela frente no sentido de mostrar ao mundo o que vale e construir a sua estrutura. Nas suas relações, esta tem tudo para ser uma semana em que vai clarificar intenções nas suas interações. Relações frágeis serão remediadas e o que não tem remédio será mais visível. Os Virgens mais tardios vão começar a semana com muito poder e capacidade de conquista, contrariando alguma tendência para o pessimismo. Esta semana será de emoções positivas no amor, principalmente os primeiros dias.

Balança

22 de setembro a 21 de outubro

O arranque da semana será altamente favorável para a exposição das suas ideias. Terá clareza, precisão e profissionalismo, sentindo inspiração, energia e vontade. Claro que as comunicações terão a sua importância também na esfera pessoal, em que novos compromissos têm tudo para ser alcançados. Porém, na esfera da intimidade parece ser difícil alcançar acordos que respondam às necessidades de ambos, criando alguma crise. No entanto, estará com um estado de espírito radiante e não fará grande pressão para alcançar as respostas no imediato. Profissionalmente, alguns talentos seus verão agora a oportunidade de ver a luz do dia, devido a algo novo que surge na sua vida. Não tenha medo, confie em si. A lua nova a 9, no signo de Aquário, irá inaugurar um ciclo lunar com novas amizades, que traduzem uma nova vibração na sua vida. Esta semana ira sentir um novo poder e se vai aplicá-lo na sua comunidade, ou no seu desenvolvimento pessoal, será uma escolha a fazer.

Escorpião

22 de outubro a 20 de novembro

Nos primeiros dias da semana, as conversas têm tudo para ser impactantes. Talvez as intenções de ambas as partes sejam boas, mas depois o que resulta da interação com será de alguma forma exagerado. Financeiramente, esta é uma semana de retribuição, abra o coração e receba, este tempo é seu. Os seus familiares fazem questão de mostrar que você é um pilar fundamental e isso dá-lhe uma sensação de suporte e coragem para as mudanças que sente que tem de operar na sua vida. Na esfera amorosa, os escorpiões terão uma semana de demonstrações afetivas e até de declarações amorosas surpreendentes. Porém, as parceiras/os que estão a atrair são demasiado desafiantes para o sentido de segurança dos escorpiões e a dúvida tenderá a pairar. Esta semana será complicada em termos de vitalidade física, por isso cuide de si e mime-se. Os escorpiões mais tardios enfrentam uma fase de desilusão amorosa, tendo de encontrar poder no facto de ter de fazer frente às flutuações da vida, às vezes vencemos, outras perdemos. No entanto, se conseguir unir esforços com o outro na vida íntima, será uma fase de alcance profundo na vossa evolução. Se não for possível com outro, alcance essa sinergia dentro de si.

Sagitário

21 de novembro a 20 de dezembro

Os astros apontam para uma crise de valores nos seus relacionamentos. Parece não encontrar um alinhamento no que acredita e quer pôr em prática, levando a uma crise no seu otimismo e vitalidade. Pessoas com que se relaciona desafiam o seu olhar, trazendo novas formas de pensar e deixando um rasto de frustração. Nos primeiros dias da semana, comunicar não será para si o mais fácil, deverá dar tempo até encontrar as palavras e mesmo ao nível da ação tenderá a sentir-se com limitações. Está a culminar um ciclo em que o quer conquistar é ter uma vida cheia de significado para si, o desafio será encontrar quem partilhe do mesmo sentido. Os sagitarianos mais tardios estão mais flexíveis quanto às diferenças de valores e de pensamentos, não sentindo tanto a crise. Também estes últimos estão numa fase de cura que se pode expressar nos diferentes campos. No geral, esta semana será para lidar com alguma frustração e bloqueios nos relacionamentos, deixe fluir e perceberá que com o passar da semana será mais fácil encontrar o equilíbrio e a paz.

Capricórnio

21 de dezembro a 19 de janeiro

No início da semana, a relação com grupos vem acompanhada de algum atrito, talvez por sentir limitação na sua expressão em novos ambientes e ser difícil comunicar no meio de pessoas tão diferentes, viverá esta situação com maior intensidade na lua nova em Aquário, a 9. Terá de ter alguma paciência com estes novos ambientes e perceber que está numa fase de aprendizagem que talvez seja cultural e com alguma carga social. Materialmente, este é um período de vivência de prazeres e a vida amorosa está, também ela, privilegiada. Apesar de estar numa fase cor-de-rosa no amor, a sua autocrítica e julgamento interno estão a mostrar-se para que possa aprender a lidar com esses seus lados. É um tempo de cura e de se libertar de tabus. Os capricornianos mais tardios terão, logo no início da semana, hipótese de libertar muita energia, seja na intimidade, no ginásio, ou no alcance de metas e objetivos definidos. O tema da semana será a libertação de padrões antigos e limitadores, para abraçar uma nova visão de si mesma/o.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os aquarianos são as pessoas do momento! Tantas influências astrológicas neste signo e por isso o dia-a-dia está a acontecer na vossa vibração. Esta semana as comunicações serão intensas e excitantes. Cuidado com os ânimos, conversas demasiado intensas podem gerar confusão logo no início da semana. Por outro lado, se conseguir gerir a eletricidade mental e focar-se os seus objetivos criativos, o início da semana pode geral genialidade. No amor, continuam a existir dificuldades de alinhamento nas intenções e valores. Uma das pessoas quererá estabilizar mais do que a outra e isso gerar uma crise relacional. É importante pensar se o foco na alegria de viver existe. É partilhada? Os aniversariantes da semana estarão numa disposição mais amena, mas ainda assim com questões relativas a alguma ansiedade quanto à profissão e vida material. O dia 9, em particular, proporcionará vontade de partir para uma nova vida e é possível que alguns deixem tudo para trás, mesmo que metaforicamente. No geral e ao nível amoroso, trata-se de uma fase de alinhamento para o alcance de sinergia de valores, apesar da instabilidade, um afinar de intenções será possível.

Peixes

19 de fevereiro a 19 de março

Os piscianos estão numa fase de grande exigência, de grande maturidade e crescimento e nem sempre dá para ter as energias em cima, mas esta semana será particularmente positiva, havendo otimismo e boa disposição logo desde o início. Há, no entanto, a possibilidade de complicações em conversas distraídas, em que pontos importantes não são esclarecidos causando algum stress e tensão. Nos primeiros dias da semana tenha particular atenção a detalhes. Siga também a sua intuição que estará muito apurada. Os piscianos mais tardios estão a adaptar-se a uma nova realidade financeira e por isso tendem a sentir alguma contração nesta área. Porém, para contrabalançar, bons resultados na esfera afetiva são de se esperar por altura do dia 9, na lua nova em Aquário. Os Peixes em geral devem cuidar do seu físico, de forma a terem vitalidade e carisma. Nesta semana é de aproveitar o poder criativo, mas os resultados dos seus esforços vão-se ver mais tarde.