Silly, a artista portuguesa que vai dar que falar nos próximos meses

O título do álbum, Miguela, remete para o infância de, mais em concreto para o nome que os pais inicialmente lhe queriam dar. Teve uma vida familiar nómada, passada entre os Açores, o Alentejo e a grande Lisboa, que hoje, reconhece, também acaba por influenciar a artista. Já não era propriamente uma debutante quando, no verão de 2022, foi ter com Fred Ferreira, para lhe mostrar algumas das suas canções, para tentar convencê-lo a trabalharem juntos. Em 2021 já havia lançado o, que lhe abriu as portas de salas como o Musicbox e os Maus Hábitos ou de festivais como NOS Alive e MIL LISBON. O encontro com o baterista e produtor, conhecido, por exemplo, pelo trabalho em projetos como Orelha Negra, Banda do Mar ou Buraka Som Sistema, acabaria no entanto por se tornar em algo muito maior e "até inesperado para ambos", segundo palavras da própria., Cavalo à Solta ou Herança, algures entre "uma pop intimista e um R&B mais futurista e atmosférico", com muitas referências de hip-hop pelo meio. A primeira apresentação ao vivo é já este sábado, no CCB, num concerto em que, rodeados de uma parafernália de instrumentos eletrónicos, para recriar em palco um disco de estreia como há muito não se ouvia.

Quem é a Miguela?

Sou eu, apesar disto poder soar um pouco estranho, até para mim, porque ao mesmo tempo trata-se de uma personagem. Tomei esta identidade para dar voz ao disco, porque ela representa a criança, o crescimento e a viagem que conduziu até à pessoa que sou hoje, desde o momento do meu nascimento até agora.

Como é que o seu percurso de vida mais nómada, chamemos-lhe assim, influenciou a música da Silly?

Influenciou tanto quanto tudo o que eu fui ouvindo enquanto crescia. Ou melhor, esse lado mais nómada da minha biografia, de estar sempre em contante mudança, se calhar está mais presente nas letras que escrevo e não tanto na música. Por outro lado, esse sentimento de não pertença a nenhum lugar, mas de ao mesmo tempo me sentir em casa em vários sítios, também traz uma leveza e uma serenidade à minha música, que consigo reconhecer nestas canções.

"A conexão foi tão forte que acabámos por partir juntos para novas ideias e, a dada altura, começámos mesmo a pensar num álbum." Foto: Dani K. Monteiro

Este disco, feito em parceria com o Fred, é o que esperava para um primeiro trabalho em nome próprio?

Não quero parecer pretensiosa, muito pelo contrário, mas quando ouvimos o disco pela primeira vez, já depois de pronto, ficámos ambos muito surpreendidos, no sentido da expetativa que tínhamos e do que realmente conseguimos fazer juntos.

Como é que o Fred entra neste processo?

Foi no verão de 2022, por sugestão de um músico com quem costumo tocar e que também toca com ele. Peguei nas minhas músicas e fui ter com o Fred. A conexão foi tão forte que acabámos por partir juntos para novas ideias e, a dada altura, começámos mesmo a pensar num álbum. Era obviamente um desejo que tinha para a minha carreira, mas tudo aconteceu de uma forma tão orgânica que nem sequer deu tempo para criar grandes expetativas. Foram apenas muitas coisas boas a acontecer ao mesmo tempo e deixar-me seguir nessa viagem.

Miguela, uma personagem criada por Silly, que representa "a criança, o crescimento e a viagem que conduziu até à pessoa que sou hoje, desde o momento do meu nascimento até agora." Foto: Dani K. Monteiro

Olhando para trás, o que trouxe o Fred à sua música?

Muita coisa, não só à música, mas também à forma de a pensar e de a interpretar. Um dos aspetos que começámos logo a trabalhar foi a voz. Sinto que aprendi e evolui bastante a esse nível, além de ter ganho outra confiança. E musicalmente houve um respeito enorme pelo meu trabalho. Estivemos sempre em sintonia naquilo que pretendíamos fazer e nunca houve uma imposição da parte dele ou da minha, em fazer soar a minha música de outra forma. Foi um processo muito pedagógico, em que aprendi muito, mas se calhar eu também o ajudei a descomplicar algumas questões no universo dele. É por isso que digo que, apesar do disco estar assinado pela Silly, este é um álbum feito a dois.

"Há um sentimento de não pertença a nenhum lugar, mas de ao mesmo tempo me sentir em casa em vários sítios, que traz uma certa leveza e serenidade à minha música" Foto: Dani K. Monteiro

Tal como esta apresentação ao vivo do disco, no qual também terá a companhia do Fred em palco. Como vai ser o concerto?

Vai ser um espetáculo em duo, no qual vamos estar frente a frente, rodeados dos mesmos instrumentos que usámos para trabalhar o disco. E vamos também ter alguns convidados que fizeram parte deste processo, como o David Jacinto, dos TV Rural, e o quarteto de cordas que participou nos temas Herança e Vento Forte.

Silly

CCB, Lisboa. 10 de fevereiro, sábado, 21h. €10 a €15