Horóscopos de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Saiba como vai ser a sua semana

Carneiro

20 de março a 18 de abril

A perspetiva para esta semana é a de remodelação dos diferentes planos da sua vida: físico, mental e emocional. Sendo que os aspetos em causa se podem também traduzir em pequenas remodelações na sua casa. Uma semana que prevê a possibilidade de imprevistos financeiros aos quais fará frente com espírito otimista. O tema da cura está muito presente seja ao nível físico, seja ao nível identitário. Nos últimos dias de janeiro cuidado com discussões na tentativa de iniciar novos rumos, será necessária diplomacia, calma e respeito. Tenha em mente a ideia de unidade e equipa, no entanto confie nas suas convicções e não faça escolhas apenas para agradar terceiros.

Touro

19 de abril a 19 de maio

Os touros estão em grande: o amor está com boas vibrações e com sentimento de destino e metas a cumprir. No trabalho, há margens para explorar novas possibilidade (e bastante promissoras). Touros que estão com o pé na estrada, em viagem, têm momentos inesquecíveis! Na sombra dos dias tenderá a haver alguma inquietação com mudanças que quer operar na sua vida e ainda não sabe muito bem como. Os primeiros dias de fevereiro são ideais para pegar naquele amigo ou amiga e fazer algo fora da caixa. Escolha o que tem mais excentricidade, mesmo para quebrar a rotina. Dias 3 e 4 gaste a energia física da melhor maneira! Aproveite para se pôr em forma e pôr em prática aqueles planos que tem adiado. A boa sorte está do seu lado, confie no caminho que está a percorrer.

Gémeos

20 de maio a 19 de junho

O final do mês de janeiro tem tudo para ser vivido com harmonia na esfera das suas relações mais próximas, com convívios e trocas de ideias fluídas e empáticas. Algumas dessas conversas, na esfera profissional, darão frutos a longo prazo, apresentando desafios daqueles que dão trabalho, mas que valem a pena. É possível que saiba os resultados dessas conversas no final da semana. Sente-se ainda num ciclo de tentativa e erro para passar para aquele próximo nível de segurança financeira, não desista, resiliência é a palavra-chave. Dia 31 será um dia particularmente feliz se aproveitar para o rechear de momentos importantes para si, eles vão correr como os planeou. Os que nasceram já na reta final de Gémeos terão uma semana com menos energia e terão de ter cuidado para não se expressarem de forma confusa e impulsiva, principalmente nos últimos dias de janeiro. Saiba retirar-se de situações conflituosas e obscuras.

Caranguejo

20 de junho a 21 de julho

Será uma semana marcada por afetos, trocas harmoniosas com os outros e bastante diversão. A vida no geral está estruturada e segura, mesmo que financeiramente queira passar para outro patamar, mas parece que surge sempre mais algum imprevisto. O tema da sua vida neste momento, em pano de fundo, é o desenvolver de competências para ajustar o seu sentido criativo de individualidade ao mundo. Para isso tem de transformar as suas competências, mesmo que emocionalmente isso traga inseguranças à superfície. No dia 4 algum curso poderá chamar a sua atenção. Para os caranguejos mais tardios, de 1 a 4 de fevereiro a vida íntima estará condimentada, trazendo emoções fortes. O mesmo aspeto astrológico aponta, no entanto, para impulsividade em palavras e movimentos, aconselhando-se cuidado. Será uma semana de superação de obstáculos, se se esforçar em causas comuns e maiores.

Leão

22 de julho a 21 de agosto

Passar para outro nível em matéria de relações é o desafio do momento. Há valores que se querem alinhados, tanto no campo financeiro como no campo do que significa ter uma relação ou/e uma família. Profissionalmente, há a necessidade de adaptar a criatividade aos meios disponíveis, moldando o seu trabalho ao que é realmente pedido, o que significa uma transformação na sua forma de agir. Os leões de julho tendem a sentir-se atacados por todos os lados, como se a relação com os outros fosse uma constante arena de combate. Trabalhe a diplomacia. No dia 4, as conversas serão muito desafiantes, tente ser flexível e respire fundo. Nesta fase oriente-se para a cura como se de uma bússola se tratasse. Lembre-se: enquanto Leão tem a energia do Sol, canalize-a com o ritmo dos seus esforços.

Virgem

22 de agosto a 21 de setembro

Os últimos três dias de janeiro serão fenomenais no amor, havendo espaço para apreciação dos desejos terrenos, com afeto e prazer. Este é um tempo de bonança, mesmo que haja muitas responsabilidades na área profissional e até alguma falta de vitalidade no plano físico. O peso das responsabilidades tem tudo para trazer algum cansaço e falta de energia. Esta é uma boa fase para pensar em questões de circulação, digestão ou sistema imunitário. No pano de fundo da sua vida, haverá uma necessidade latente de se especializar em alguma área de estudo devido a metas que tem estipuladas para si. Por volta do dia 4, chegará a alguma ideia acerca desta possibilidade. Os virginianos mais tardios terão grandes oportunidades profissionais nos primeiros dias de fevereiro. Lembre-se de arranjar oportunidades de descanso e de cultivar a felicidade nas coisas simples da vida.

Balança

22 de setembro a 21 de outubro

Os Balança de setembro estão com uma missão em mãos, que parece difícil de alcançar e na qual devem procurar a mestria e aperfeiçoamento constante, com resiliência. Os balanças, nesta semana, estarão com carisma e energia para alcançar os seus desejos, por isso é de aproveitar estes dias para aquela conversa ou para pôr em prática aquela ideia do bloco de notas. A energia será vibrante no amor! Até dia 4, o centro da sua vida será a cura em todas as dimensões, física mas também relacional, no ganhar voz na sua intimidade. Aprenda a dizer o que quer sem extremismos. Os Balanças do final de outubro terão de ter mais calma, no início de fevereiro estarão com os nervos em franja devido à quantidade de situações em mãos. Devem canalizar essa energia para a conquista das suas metas, focando-se ação a ação.

Escorpião

22 de outubro a 20 de novembro



No geral e a longo alcance, esta é uma fase de mudança de direção em que esforços resilientes devem ser feitos. Financeiramente, esta tem tudo para ser uma semana próspera e equilibrada. Nos dias 3 e 4, será necessário algum cuidado, pois há uma grande intensidade em conversas importantes. Controle a ansiedade e faça coisas que sabe que funcionam para se acalmar. Irradie a força do seu carácter inspirando-se nos seus princípios. A partir de fevereiro, nas questões de saúde, esta tem tudo para ser uma fase de protocolos e dietas. Aposte em fazer as transformações que têm de ser feitas, de forma a obter a cura. No amor, aposte em interações de autenticidade, no lugar de conexões baseadas apenas em prazer, de forma a alcançar laços duradouros.

Sagitário

21 de novembro a 20 de dezembro

Os últimos dias de janeiro poderão ter uma energia nervosa, pois quererá pôr em prática uma decisão e perceberá ser mais difícil do que parece. Os seus valores relativos ao dinheiro estão a levar a uma necessidade de transformação pessoal, incentivada por uma sensação de vazio e falta. Nas questões profissionais quer passar para o nível a seguir, no entanto sente que é mais difícil do que à partida iria supor. Esta semana, tem tudo para usar a sua energia de forma vigorosa. Nas suas relações íntimas, será uma fase de cura e de delimitação de objetivos. Está a terminar uma fase de algum sentido de derrota, aproveite o que retirou desses momentos para uma inspiração para o futuro.

Capricórnio

21 de dezembro a 19 de janeiro

Há sorte no amor a pairar assim como uma vontade de estrutura nas suas relações. Nota-se em si a capacidade de dar o seu melhor e de tratar de si mesma/o, de forma a sentir-se confiante e a atrair o olhar de quem mais gosta. Profissionalmente, tudo corre de feição, há sucesso no ar. Conte com alguns imprevistos em territórios desconhecidos, tente perceber os procedimentos dos trabalhos que tem em mãos. Os últimos dias de janeiro estão repletos de energia e de convicção, sendo tomadas decisões benéficas para o seu futuro. Na saúde, ossos e pele estão a pedir a sua atenção. Na sua relação consigo mesma/o não tente suprimir os seus instintos com justificações racionais. Assuma o que quer. Neste tempo de boa aventurança, lembre-se de ter em consideração e elogiar os feitos dos outros que estão lá para si.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Parabéns, Aquário! Está na fase do seu retorno solar, sentido mais energia e vitalidade, irradiando para todas as direções. O seu signo é o do momento! Neste retorno solar há muito a considerar, nomeadamente as transformações que devem ocorrer na gestão da sua vida material e carreira. Há uma metamorfose a ter lugar e por isso sente ainda mais ansiedade e dispersão do que é habitual, com imprevistos que não ajudam. No entanto, esta semana, nos primeiros dias de fevereiro, terá a oportunidade de fazer escolhas que trarão a diferença no seu destino. Ao longo desta semana, reconheça os obstáculos que tem e use da sua força e da dos que a/o rodeiam para os ultrapassar.

Peixes

19 de fevereiro a 19 de março

Os Peixes estão no centro da ação e a assumir a responsabilidade de si e dos seus. Aqueles que estão em áreas criativas, têm em mãos projetos de grande imaginação e que vêm concretização nesta fase. É tempo de assumir compromissos também no que concerne a vida amorosa. Não passará ao lado uma certa desilusão com o mundo, um sentir desolado com o que acontece com os mais desprotegidos. Financeiramente, esta semana trará novas possibilidades de rendimentos. Por estar com projetos em mãos, de alguma dimensão, enfrentará alguns obstáculos, não os ignore, leve o seu tempo para perceber a melhor estratégia e o melhor momento para a ação.