Em 2024, só 6 signos vão encontrar a cura e a paz interior

Um os aspetos mais marcantes de 2024 será a conjunção de Quíron ao Nódo Norte da Lua, ou cauda do dragão, a 19 de fevereiro, que vai influenciar-nos até abril. Este acontecimento irá marcar fortemente a época de eclipses em março e abril, e por isso trazer transformações que afetarão o primeiro semestre do ano. Quíron representa a cura, seja ao nível emocional, psíquico ou físico, que temos de realizar de forma a expressarmos o nosso potencial no mundo. Funciona como uma porta para os nossos talentos, pois ao entendermos as nossas inibições ou ao aceitarmos as nossas limitações, em vez de fugirmos com distrações, podemos assimilar as lições desses lados e evoluir com a nossa expressão com plenitude. Vamos perceber quais os signos que se vão focar na sua cura, e, como tal, tornarem-se mais plenos na sua missão, com coragem para serem autênticos, mesmo com as dores, deixando brilhar o que há para brilhar.

Os Carneiros estão no foco desta influência, assim como qualquer pessoa que tenha planetas no segundo decanato de Carneiro. A ideia é trilhar um caminho de coragem para reclamar o seu lugar na vida, aprendendo a aceitar as consequências das escolhas que faz, abraçando as vulnerabilidades e dúvidas, desenvolvendo liderança interna. No signo de Balança, o tema é o da confrontação destes lugares em que nega os seus instintos, para estar em harmonia com o outro. Deixará os traumas, e os momentos em que a abertura ao outro foi invasiva, contribuindo para um fosso no sentimento de segurança interna. É tempo de curar a capacidade de honrar os lados que foram negados e evoluir a partir dessa verdade na relação com o outro, ganhando voz e autenticidade. Por sua vez, os Caranguejos levarão a cabo a tarefa de ir para águas nunca navegadas, saindo do familiar. É tempo de acolher a vulnerabilidade e honrar o feminino, o emocional, que criam o espaço para a verdadeira conexão. Os Capricornianos perceberão as áreas da sua vida aonde a faísca do entusiasmo não acende, apagada pela rotina e pelas obrigações. Devem questionar-se: o que é que me entusiasma? O que é que me desafia? E preparar caminho para encontrar um sentido de propósito e significado.

Os restantes signos de fogo, Sagitário e Leão, terão as influências mais harmoniosas destes aspetos de Quíron. Sagitarianos, explorarão novas filosofias e visões que trarão profunda cura e o ultrapassar de limitações antigas. Se houver alguma limitação física, será possível que essa seja ultrapassada ou que melhore significativamente. Por seu lado, os leões irão reconectar com um sentido de paixão já há algum tempo omisso. Primeiro, talvez travem uma batalha com a ausência de fogo, para depois o poderem encontrar. Esse entusiasmo tem tudo para estar relacionado com crianças a fazerem parte das suas vidas ou uma conexão com a criança interna e as chamas da criatividade.