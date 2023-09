Horóscopo de outubro. Gémeos, Balança, Aquário

Elemento Ar

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

A primeira semana do mês será de reencontros e algumas mudanças. Prepare-se para ter algumas conversas esclarecedoras, é possível que emoções do passado se desvaneçam e poderá sentir leveza para seguir caminho. Nada como uma sensação de mochila vazia, sem nada por dizer ou resolver.

Profissionalmente, este é um período onde procura trazer os seus novos valores ao mundo. Não lhe apetece fazer tudo como antes, está à procura de uma nova inspiração. Essa inspiração virá, quem sabe, de pessoas que tragam motivação para se viver de uma maneira diferente. Neste campo, há muitos detalhes a serem atendidos, muita coisa nova a assimilar e muita organização necessária.

Nas relações familiares, os astros apontam para um sentimento de responsabilidade acrescida, com o qual procura lidar de uma forma diferente e com uma autoridade renovada. Na segunda quinzena, o seu companheiro ou companheira quererá trazer complexidade emocional à relação e provavelmente achará emoção em demasia. Procure escutar para desbloquear. Nessa segunda quinzena terá tendência a sentir-se com menos energia.

O eclipse solar, a 14, em Balança, irá mostrar os lados em si que sentem alguma frustração por não ter exatamente o que queria na sua vida. Ajuste-se ao mundo como ele é e tente ganhar poder para criar o que quer.

2º decanato - 31 a 9 de junho

O mês começa bem, com energia, vitalidade e boas iniciativas. Não é para menos: os astros apontam para uma fase em que o cuidar de si em termos físicos e emocionais está no topo da lista de prioridades e os resultados estão à vista.

A segunda semana do mês promete esforços intensos na concretização de uma parceria, seja profissional ou amorosa. Conte com um teste à sua resiliência, capacidade de ajustamento e originalidade perante a adversidade. Talvez apareça alguma ansiedade neste quadro, por isso tente contrabalançar esta fase com descanso, muita água e exercício físico.

O eclipse solar a 14, em Balança, parece estar do seu lado, trazendo um mudar de página necessário, sempre com o fator sucesso presente e até algum um alívio. Na segunda quinzena será a altura de tratar de detalhes relacionados com inúmeras questões.

No amor, o eclipse lunar a 28, no signo de Touro, trará todo o tipo de dificuldades de comunicação e emoções complicadas. Terá de fazer um esforço para ouvir sem reagir, esperando que o novelo se vá desfiando na totalidade.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Está numa nova fase de exploração de novos ambientes. Há entusiasmo e energia para as novas tarefas e novas relações tendem a surgir, acordando memórias de relações antigas. Também se pode dar o caso de encontrar pessoas do passado.

Na relação consigo própria, cuidado com o exagero das suas expectativas ou poderá drenar a sua energia vital. A perfeição não existe, tenha calma consigo. É perfeitamente normal, no início de novos empreendimentos, sentirmo-nos inseguros.

O eclipse solar a 14, no signo de Balança, trará um alinhamento perfeito para algumas das suas iniciativas, uma chave de ouro estará à sua espera. O eclipse lunar a 28, no signo de touro, mostrará quais os ajustamentos que necessita de fazer em algumas das suas iniciativas no mundo. Haverá um sentimento de adaptação às circunstâncias e de saber gerir o emocional enquanto o faz.

Balança

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Parabéns aos que são do signo Balança! Todos nós apreciamos a harmonia, o estar em sintonia e, no caso deste signo, a busca de beleza no ambiente e em todos os elementos estéticos.

Este é um mês que começa com um sentimento de frescura de um novo ciclo. Os níveis de energias estão elevados e há vontade de pôr em prática as resoluções de um ano pessoal por estrear. Nem tudo é novo, questões familiares e profissionais antigas tendem a estar presentes. Há um sentimento de responsabilidade por diferentes elementos destes campos afetivos e profissionais que têm uma qualidade de bloqueio ou peso. Dê o seu melhor, aplique a sua incrível capacidade de escuta para se ajustar ao que cada momento pede de si.

Financeiramente, a Balança está desequilibrada. Mais gastos que lucros e há uma sensação de ter de ganhar controlo novamente. Os esforços estão apontados para essa necessidade de ultrapassar a crise.

A 5 de outubro conseguirá conquistar parcerias positivas e as comunicações estão favorecidas em todas as áreas. A lua nova a 14, acompanhada de eclipse solar, no seu signo, trará uma espécie de regresso ao útero, ao essencial. Terá as condições para se focar intensamente no que quer fazer nascer e no que quer libertar. Este será um momento especial para si, dando origem ao nascimento de novas ideias, projetos ou relações. Já a lua cheia em Touro, acompanhada de eclipse lunar, a 28, trará uma necessidade de refinamento das decisões anteriores, um ajustamento de ideias ao universo prático.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Parabéns, Balança! Todos nós admiramos a sua capacidade de escuta e de diplomacia, de promover o encontro dos diferentes pontos de vista. Essa capacidade de relativização é um dos seus fortes.

O mês começa com a necessidade de explicar as suas visões ao mundo e de fazer esse ajustamento à forma como o todo vê a situação em causa e encontrar um meio-termo entre a sua forma de ver as coisas e a forma do todo ver exatamente a mesma situação. Esse choque de valores estará presente na vida profissional e também no relacional, tanto íntimo como nas amizades ou família. No profissional não terá tanta margem de manobra, tendo de ceder em mais aspetos.

A 14, o eclipse solar no seu signo vai trazer a culminação de alguns dos temas relativos às suas relações. Não é raro os eclipses trazerem informações novas que alteram a perspetiva sobre os acontecimentos. A lua cheia a 28, no signo de Touro, com eclipse lunar, aponta para a tomada de decisões acompanhada de ações muito determinantes e claras da sua parte, mais a pensar nas suas necessidades instintivas.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

Parabéns! Balança é o signo que quer alcançar a igualdade, cada um a cumprir o seu papel e com a sua individualidade! Este é o mês do seu aniversário e sem dúvida que é um dos signos com aspetos mais potentes.

Logo no início do mês, entrará em contacto com desejos antigos ou alguns sentimentos recalcados que voltam para ser encarados. Tudo isto terá espaço para acontecer no contexto de relações do passado que voltam ao radar. Profissionalmente ou no espaço da sua rotina do dia-a-dia, esta será uma fase altamente construtiva em que retoma ideias antigas, projetos antigos, ou atividades de outros tempos.

Relações antigas que surjam neste mês, de amor, de amizade ou familiares, tendem a ser acompanhadas de um sentimento de missão possível mas com grande necessidade de limar arestas. O melhor será conciliar ideais com um sentimento de praticabilidade no mundo e ao mesmo tempo resolver frustrações antigas. Um tema do qual não dará para fugir será a sua necessidade de ter um sentimento de individualidade apurado e não negar aquilo de que realmente precisa. No geral, as suas relações passam por um momento de amadurecimento e nesse ambiente tudo apontará para romantismo, a cumplicidade e a confiança.

Será, no entanto, um mês para ter cuidado e não se arriscar em situações menos aconselháveis como andar de noite sozinha ou por ambientes mais perigosos, principalmente por altura do eclipse solar, a 14, mesmo no seu signo e alinhado com o seu sol. Este eclipse aponta para uma renovação da sua autoimagem e propósito que terá os seus ecos na forma como se relaciona com o mundo.

Aquário

1º decanato – 20 a 30 de janeiro

Energia e vitalidade marcam o início do mês, onde há frescura para o relacional e criatividade para o profissional. No profissional ou nas tarefas do dia-a-dia há uma necessidade grande de respeitar os detalhes, de se concentrar nos pormenores e regras. Pessoas que já não vê há algum tempo podem mostrar-lhe uma resposta que precisa de ter ou dar-lhe uma ajuda inesperada.

Em questões de saúde, esta é uma fase para fazer tudo o que está ao alcance para o seu bem-estar, usando criatividade na sua rotina do dia-a-dia.

O eclipse solar, a 14, no signo de Balança irá trazer resposta a algo fundamental para a sua vida neste momento. Uma mudança de estatuto no mundo tem tudo para ocorrer em consequência dessa resposta. As responsabilidades a seu cargo terão tendência a aumentar, assim como uma dúvida da sua capacidade de arcar com essas mesmas responsabilidades. Este é um tempo de dedicação aos seus compromissos, com cuidado e com muita atenção a detalhes.

No amor, a segunda quinzena será marcada por uma rebeldia da sua parte perante as emoções da outra pessoa, que lhe parecerão demasiado intensas. O eclipse lunar a 28, no signo de Touro, fará tremer as finanças e as relações íntimas, lançando-se novas bases para estas duas áreas da sua vida.

2º decanato – 31 de janeiro a 9 de fevereiro

O processo de integrar as suas ideias no mundo tem sido uma prioridade e este mês não é exceção.

Os compromissos estão debaixo de fogo nas relações de todo o género. Está difícil chegar a valores comuns. Assuma o que quer e a importância dos seus objetivos neste momento e avance: este é o tempo para avançar, mesmo que num espírito de experiência. No final do mês cuidado com discussões acesas, tente manter a calma e saiba escolher as suas batalhas.

O eclipse solar a 14, no signo de Balança, trará notícias de concretização e, assim sendo, de alguma mudança de perspetivas para si, no seu propósito nos próximos seis meses.

No geral, sentirá que os detalhes não estão a favor. Alguma tarefa exigirá de si todo o cuidado e atenção, trazendo um espírito um pouco obsessivo. Tente encontrar o equilíbrio. A última quinzena será uma boa altura para limpezas e reparações.

3º decanato – 10 a 17 de fevereiro

Um espírito de negociação marca o início do mês com trabalho em conjunto e com a chegada a bom porto de diferentes perspetivas. A boa notícia é que há uma promessa de sucesso para esta fase, uma definição do seu caminho para os próximos meses.

A primeira semana será marcada por momentos muito enérgicos na vida afetiva, havendo a possibilidade de momentos de grande atração e harmonia.

O eclipse solar, a 14, no signo de Balança, marcará uma mudança de casa, seja essa mudança literal ou metafórica. Alguma coisa está a mudar de forma na sua vida! Parece ser algo que lhe traz boas energias e muita capacidade de expressão.

A lua cheia a 28, com eclipse lunar no signo de Touro, terá tendência a trazer-lhe algum tipo de fruição ao nível financeiro. Um aumento, o resultado de alguma venda ou até uma prenda que recebe de alguém!