Horóscopo outubro: Caranguejo, Escorpião e Peixes

Caranguejo

Caranguejo Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

Até ao dia 23 vai sentir mais crise, como ondas picadas no mar, do que paz. A partir dessa data as emoções vão acalmar e sentir um maior repouso. Nas suas relações, a concordância sobre valores e pontos de vista parece estar comprometida ou sentir que é "tudo ou nada".

Financeiramente parece que sente uma instabilidade que o/a força a procurar alternativas ao seu percurso, mas a ideia de mudança radical nesta área é para si um pouco assustadora. A lua cheia a 9 no signo de Carneiro pode trazer-lhe essa encruzilhada de cálculos e fazê-lo/a sentir-se um pouco paralisado/a.

A partir de 23 vai sentir-se mais confiante. A suas relações vão parecer-lhe mais próximas e mesmo o ambiente familiar parece ser de maior acordo com as suas ideias e decisões. O eclipse solar a 25 pode trazer-lhe uma volta à vida de que não estava à espera, algo que pode aumentar o nível de otimismo.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Está a iniciar um ciclo de novas escolhas que podem determinar os próximos 19 anos da sua vida no que diz respeito ao seu propósito no momento, à sua auto-estima e autossuficiência assim como à sua capacidade de se manter firme nas relações íntimas, de ter o seu espaço.

A sua saúde pode estar a precisar de atenção. Emocionalmente, pode ter a sensação forte de não saber bem que lugar ocupar no mundo, de não se sentir visto/a e de querer ganhar voz, autenticidade. Relações do seu passado ou pessoas que lhe fazem lembrar pessoas do passado podem acordar esses padrões emocionais de necessidade de reconhecimento.

A 25, com o eclipse solar em Escorpião, sentirá uma brisa de ar fresco no que se refere ao bem-estar emocional. Um necessário entendimento pode trazer uma metamorfose. O final do mês vai-se revelar otimista e entusiasmado/a.

3º decanato – 11 a 21 de julho

Está numa fase de espalhar sementes para o seu futuro. Quer iniciar novos ciclos, novos estudos, novos interesses, novas relações e amizades para mudar a sua vida e a boa notícia é que está mesmo com o poder de concretizar novas ideias, basta que tenha fé em si, o que por vezes é difícil, devido à sua insegurança e vontade de ficar no que já é estável e conhecido.

Sente que há um peso que lhe está a sair dos ombros, principalmente a partir da segunda semana de outubro. No entanto, na lua cheia a 9 vai preferir ficar em recolhimento e a tratar dos seus afazeres.

A 25, dia de eclipse solar em Escorpião, pode ter revelações relativas a pessoas da sua esfera íntima. Factos que lhe eram desconhecidos podem vir à luz do dia mudando o estatuto de uma ou outra pessoa aos seus olhos. Essas revelações podem ser sobre si.



Escorpião

Escorpião Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Parabéns, Escorpião de outubro!

Pode estar a sentir-se com falta de instrumentos para terminar uma tarefa que tem em vista. Valores diferentes entre as pessoas que o/a rodeiam podem trazer uma sensação de não pertença e inadequação. Essa crise servirá para se adaptar e ajustar à situação com o que tem para dar. Não temos sempre de ser os mais importantes e os mais eficazes, mas podemos sempre dar o nosso melhor e essa é uma boa lição evolutiva.

Na sua relação afetiva pode sentir que há discórdia relativa a novas situações na vida comum. Pode haver colisão na forma de lidar com uma situação nova. Pensar no propósito profundo desta nova ideia será importante para afastar o superficial da equação. Ajustamento e adaptação são palavras de ordem. Resista à tentação de ter ideias muito fixas.

A partir de 23, uma surpresa poderá alegrar o seu coração. As pessoas do seu mundo mostrar-se-ão afetuosas. A 25,no eclipse solar mesmo próximo do grau do seu sol em Escorpião poderá ter uma transformação de visão poderosa.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Sente-se a hibernar no seu próprio mundo. Há quase uma hiperconsciência do que quer para si e das transformações que quer fazer. A escolha é entre um eu do passado e um eu do futuro.

Na saúde há escolhas a fazer e precisa de assumir uma postura diferente perante a sua vida. Novos hábitos e novas rotinas trarão os cuidados de que precisa. Quer força e vitalidade e vai fazer o possível para ter essas qualidades de bem-estar. Na lua cheia em Carneiro, a 9, reserve tempo para si e cuide profundamente do seu bem-estar. No eclipse solar a 25 poderá ter clareza sobre uma situação que antes estava obscura.

Profissionalmente, será uma fase muito criativa, jovial e muito intensa também. O ambiente familiar irá também exigir muita da sua atenção, pois sentir-se-á o coração da família. Aquela pessoa de quem todos precisam.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Profissionalmente continua a ter sucesso e parece que notam em si e que estimam o que tem para dar. No entanto, pode sentir uma ausência de perfeição grande, quase como se ficasse sempre a faltar algo.

Na lua cheia em Carneiro, a 9, pode sentir-se dividida entre apatia e compaixão. O mundo parecerá estar em dor e tanto se defenderá com apatia como, se puder, irá estender a mão. O eclipse solar a 25 no seu signo irá trazer-lhe informações preciosas para o discernimento de situações afetivas na sua vida.

O excesso de comunicação pode trazê-lo/a a um estado de cansaço e até exaustão. Procure a chave da sua vitalidade pois precisará de a usar. O segredo passa por encontrar significado profundo no que faz. A superficialidade traz esgotamento.



Peixes

Peixes Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 29 de fevereiro

Não seria de estranhar que uma relação do passado tivesse voltado a ter importância no presente, que padrões de relações do passado se estejam a manifestar no presente, ou ainda que a memória dessas relações esteja a voltar porque algo não ficou bem resolvido.

O tema passado/futuro pode andar muito presente pois está a passar uma fase muito internalizada em que quer fazer alterações significativas, mas custa-lhe dar o passo, uma crise pode estar em ação. No entanto, tem ideias criativas e originais para essas novidades. Se der passinho a passinho será mais fácil.

A lua nova a 25 no signo de Escorpião, acompanhada de eclipse, poderá trazer-lhe uma surpresa amorosa. Algo que pode revelar-se significativo e que terá resultados práticos no futuro. Talvez uma decisão a dois que seja especial.

2º decanato - 1 a 10 de março

A duas primeiras semanas do mês serão acompanhas por uma sensação de bloqueio grande. Pode sentir uma inadequação interna que a incomoda e a deixa triste apesar de saber que há mudanças à vista, existe também um certo desconforto emocional. É como se estivesse no limbo.

A lua cheia a 9 poderá ser vivida com conversas de grande intimidade em que precisará do outro para lhe servir de espelho e trazer clareza a esta sensação de nada se passa. A 25 o eclipse solar em Escorpião trará um rasgo de clareza e paz de espírito sendo essa última semana a melhor do mês.

Trata-se de um mês de intervalo entre duas vidas e mudanças importantes que estão a caminho. Aproveite para descansar e passar muito tempo no meio da natureza.

3º decanato - 11 a 20 de março

Muitas comunicações na ordem do dia assim como muitos acordos a fazer e a fechar. Está a ser uma fase dedicada a alcançar muitos objetivos e com uma ginástica muito grande para alcançar essas metas. O desafio nos próximos meses será a clareza e honestidade dessas comunicações. Sentirá que terá de fazer um esforço para que essas comunicações sejam claras e honestas.

A segunda quinzena poderá trazer-lhe uma sensação de bloqueio entre o que tem e o que precisa de atingir. Uma sensação de limitação vai trazer a sugestão de dar prioridade ao que é mesmo importante.

A partir de 28 pode sentir que vê terra à vista e terá um aumento de fé e de otimismo. A exigência é a de que continue a pôr por palavras o que precisa em todas as áreas da sua vida, mesmo aquelas que estão menos claras.