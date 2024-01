Emmys: as polémicas que lhe passaram ao lado

Quatro meses após a data original, os Emmy Awards regressaram, desta vez com a animada apresentação do ator e comediante Anthony Anderson. Numa noite repleta de glamour, os visuais e os prémios costumam chamar todas as atenções, por isso é possível que nos escapem algumas situações dignas de nota.



Um desses momentos aconteceu logo na passadeira vermelha com Kieran Culkin. O ator da premiada série Succession chegou acompanhado pela mulher e surpreendeu os fotógrafos ao dar-lhe uma dentada. Uma vez que a sua interpretação na série tem recolhido vários prémios, temos tido a oportunidade de conhecer mais da personalidade do ator, que parece estar cada vez mais próximo da personagem Roman Roy.

Kieran Culkin e a mulher Foto: Getty Images