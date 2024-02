Pedro Pascal leva irmã trans aos Emmys

Pedro Pascal, nomeado para melhor ator numa série dramática, com The Last of Us, chegou à passadeira vermelha dos Emmy Awards 2024 acompanhado da irmã, a atriz e ativista trans, Lux Pascal. Apesar dos 17 anos de diferença – Pedro tem 48 e Lux, 31 – a cumplicidade entre os dois, tal como o orgulho de Lux no seu irmão, era evidente.

Lux nasceu a 4 de junho de 1992, e, ao contrário do irmão, que é natural de Santiago do Chile, Lux já nasceu na Califórnia, para onde a família se mudou entre o nascimento de um filho e outro. A mãe de Pedro e Lux – e dos outros dois irmãos, Javiera e Nicolás – era prima de um sobrinho de Salvador Allende. Devido ao golpe de estado que levou à queda de Allende e à perseguição que se seguiu aos seus apoiantes, nove meses depois do nascimento de Pedro, a família Pascal procurou refúgio na embaixada venezuelana, em Santiago, e, mais tarde, receberam asilo político na Dinamarca, acabando depois por emigrar para os Estados Unidos.

Pedro e Lux Pascal à entrada da festa pós-atribuição de prémios Foto: Getty Images

Foi apenas em 2021 que Lux anunciou ser uma mulher transgénero, tendo, então, mudado o seu nome de Lucas para Lux. Antes disso, chegou a contracenar com o irmão na série Narcos, dando corpo à personagem de Elijah, na terceira temporada da série.

Lux está, desde 2011, numa relação com o ator e músico chinelo José Antonio Raffo.

Ao longo da noite de prémios, Pedro Pascal voltou a chamar a atenção sobre si próprio deitando mais uma acha na fogueira da divertida rivalidade entre ele próprio e o ator Kieran Culkin, como ele nomeado para melhor ator de série dramática e que acabaria por vencer o prémio. Pedro aproveitou um momento em que subiu ao palco para contar que, nos últimos dias, muitos lhe têm perguntado pelo braço – Pascal apareceu com o braço ao peito, há uma semana, nos Globos de Ouro – e que a verdade é que o problema não é no braço, mas no ombro, e era resultado de uma tareia que Culkin lhe tinha dado.





Há uma semana, quando estava no palco dos Globos de Ouro a receber o prémio de melhor ator de série dramática, com o seu papel em Succession, para o qual Pedro Pascal também estava nomeado, com The Last of Us, Culkin recomendou a Pascal que "chupasse um limão", que é como quem diz: "Suck it, Pedro."



Lamentavelmente, a rivalidade dos dois não vai continuar nos Óscares, uma vez que nenhum dos dois está nomeado. É pena.