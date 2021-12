Harry Potter, Hermione e Ron regressam a Hogwarts 20 anos mais tarde. Veja o teaser

Regresso a Hogwarts irá contar com o making-of por trás das icónicas cenas dos filmes, bem como com diversas entrevistas e conversas entre os elementos do elenco, do qual destacamos os atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Para além da fotografia dos três amigos que tão bem conhecemos e que vemos a relaxar na sala comum de Griffondor, a HBO partilhou também um teaser do episódio especial recheado de elementos clássicos do universo de Harry Potter, como os convites selados, a plataforma 9 ¾ e o jornal Daily Prophet.

O programa conta ainda com a presença de Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James e Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, entre outros. O primeiro filme da saga escrita por J.K Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal, estreou no cinema em novembro de 2001.