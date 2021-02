Emma Stone no papel da vilã Cruela de Vil? Sim e em versão punk

Já sabiamos que no universo dos filmes de animação da Disney não há limites para a imaginação e fantasia. Até mesmo colocar Emma Stone como uma das vilãs mais requisitadas de toda a cena infantil se tornou realidade, já que estamos - crianças, e adultos incluídos - prestes a ver isso acontecer no próximo filme da Disney, "Cruela".

A história é uma prequela do original "101 Dálmatas" de 1961 ou mesmo da versão seguinte, de 1996, com a atriz Glenn Close, tudo produções da Disney. No filme Cruela, protagonizado pelas atrizes Emma Stone e Emma Thompson, e realizado por Craig Gillespie (aclamado por "I, Tonya", com Margot Robbie), iremos conhecer toda a história de Cruela, uma das vilãs mais emblemáticas (e fashionistas!), recuando até até à década de 1970, com a cidade de Londres como plano de fundo.

Emma Stone como Estella em Cruela (2021) Foto: Disney

A sociopata mais temida pelos caninos adota aqui um estilo punk-rock, com um guarda-roupa e um penteado que prometem deslumbrar os maiores aficionados por moda - mas não só. Aqui conta-se a história de uma jovem vigarista chamada Estella, uma rapariga inteligente e criativa determinada a fazer vingar o seu nome através das suas roupas, que vai fazer amizade com um par de ladrões.

A atriz Emma Thompson também participa no filme Foto: Disney

Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa von Hellman, uma lenda da moda devastadoramente chique e assustadoramente elitista (Emma Thompson), mas esta amizade agridoce origina uma série de eventos e revelações que farão com que Estella abrace o seu lado perverso e se torne numa estridente, elegante e vingativa Cruela - que todos tão bem conhecemos. E pouco mais se sabe. Aliás, perderia a graça toda conhecer para já os planos mais malévolos da própria Disney.

O filme chega aos cinemas portugueses a 28 de maio de 2021.