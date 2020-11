"Olha para aquela cara. Alguém votaria naquilo?" e outras frases misóginas de Donald Trump

Falta muito pouco para uma noite histórica que determinará o futuro dos EUA – e do mundo. Com as eleições norte-americanas a acontecer esta noite, há quem avalie o discurso dos candidatos a presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump, antes de se deslocar às urnas para votar.

Joe Biden, não é imune às críticas. Por vezes acusado de sexismo, Biden já tropeçou, nomeadamente durante estes últimos meses de campanha, em declarações que incendiaram a opinião pública online, sobretudo dos críticos mais progressistas. "Aposto que és tão inteligente como és bonita." (disse a uma rapariga de 10 anos numa ação de campanha no Texas, 2020). Pouco tempo depois, Joe Biden disse aos irmãos de uma rapariga de 13 anos para "manter os rapazes afastados [dela]." (numa ação de campanha, 2020).

Quanto à visão do candidato republicano sobre as mulheres, digamos que as frases falam por si. Mesmo antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Trump já reunia um historial de declarações controversas.

10 frases de Donald Trump sobre mulheres