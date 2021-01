Porque é que mulheres e homens estão a pintar os lábios contra o machismo

Quem esteve fora da rede social Twitter na última noite pode ter estranhado ver #VermelhoemBelem nas tendências de Portugal esta manhã. Mulheres e homens, em fotografias ou vídeos, mostram-se da mesma forma: de lábios vermelhos.

"Parece que ainda aí um machista de extrema-direita incomodado com batom vermelho", "Machistas não passarão", "Parece que um certo candidato não consegue lidar com batom vermelho", "Ultimamente nem uso batom por causa da máscara, mas a luta é todos os dias contra os machistas, fachos e o patriarcado", são alguns dos já milhares de tweets publicados.

Comentário gera onda de indignação

O motivo para o Twitter estar de vermelho foi um comentário do líder do Chega e candidato presidencial André Ventura sobre a imagem da candidata do Bloco de Esquerda Marisa Matias. Num discurso em Portalegre em que distribuiu ataques aos seus adversários políticos, o deputado disse que Matias "não está tão bem em termos de imagem", já que "pinta os lábios como se fosse uma coisa de brincar".

Só que a comentário em jeito de troça à imagem da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda não agradou aos utilizadores do Twitter, que acusam o candidato de machismo e misoginia. Em poucas horas, centenas de pessoas usaram um batom vermelho ou um filtro do Instagram para expor, mais do que o apoio à eurodeputada, o apelo à luta contra o machismo.

Ouvi dizer que o batom vermelho incomoda a extrema direita!



Mas vai bem batom #VermelhoemBelem

Força @mmatias_ pic.twitter.com/DXumHsOkF2 — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) January 14, 2021

Até a candidata Ana Gomes foi desafiada a mostrar a sua solidariedade e a entrar no movimento. Esta manhã, o resultado chegou: a deputada partilhou um vídeo a pintar os lábios de vermelho numa viagem de carro. Na legenda estava nada mais além de #VermelhoemBelem.