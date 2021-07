De Pilar Quintana a Zadie Smith: 10 novos livros de autores feministas

Notas Sobre o Luto, de Chimamanda Ngozi Adichie (Dom Quixote)

Já escreveu Todos Devemos Ser Feministas. Agora, Chimamanda Ngozi Adichie escreve sobre a morte, num pequeno livro que se devora com vagar. A morte do académico nigeriano James Nwoye Adichie (pai da autora) é o pretexto para uma reflexão sobre o luto e os efeitos devastadores e universais que acompanham a dor de perder alguém.

Notas Sobre o Luto, de Chimamanda Ngozi Adichie (Dom Quixote)

Maremoto, Djaimilia Pereira de Almeida (Relógio D’Água)



Aprender a nadar na era das braçadeiras Leia também Depois de obras como Esse Cabelo ou Luanda, Lisboa, Paraíso, a escritora Djaimilia Pereira de Almeida, vencedora do Prémio Oceanos de 2019, lança Maremoto, uma história a partir da vida de um ex-combatente na Guiné e de uma amizade acidental. O livro é editado pela Relógio de Água.

Maremoto, Djaimilia Pereira de Almeida (Relógio D’Água)

Sinta-se Livre, Zadie Smith (Dom Quixote)

O mais recente livro de Zadie Smith é uma compilação de textos e ensaios da autora cuja fama não esmoreceu desde Dentes Brancos (2000). O movimento Black Lives Matter, racismo, colorismo, redes sociai, o Brexit ou a era Trump são apenas alguns dos temas que surgem nas mais de 400 páginas do livro editado em português, com tradução de Luísa Feijó.

Sinta-se Livre, Zadie Smith (Dom Quixote)

Raízes brancas, Bernardine Evaristo (Elsinore)

E se o colonialismo tivesse acontecido ao contrário? É essa a premissa do novo livro de Bernardine Evaristo, um romance que imagina o mundo do avesso, em que os europeus são escravos e os africanos os senhores do mundo. A obra provocadora de Evaristo, premiada em 2019 com o Booker Prize, acaba de chegar a Portugal pelas mãos da editora Elsinore.

Raízes brancas, Bernardine Evaristo (Elsinore)



A colina que subimos, Amanda Gorman (Editorial Presença)

O poema inaugural da ativista norte-americana comoveu o mundo a 20 de janeiro de 2021, aquando da tomada de posse do 46.º presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. O discurso da mais jovem poeta a ler um poema na tomada de posse presencial ganha agora a forma de um livro, com um prefácio escrito por Oprah Winfrey. Por cá, a tradução ficou a cargo de Carla Fernandes, sendo esta uma edição bilingue.

A colina que subimos, Amanda Gorman (Editorial Presença)

Corpo Casa, Rupi Kaur, (Lua de Papel)

É possivelmente o maior fenómeno de poesia contemporânea. Rupi Kaur catapultou a sua escrita do espaço digital para os suportes físicos e está aí o terceiro livro, uma coletânea de poemas em que a autora fala de temas que lhe são queridos, como o amor, a perda, a feminilidade, a aceitação ou questões relacionadas com a migração.

Corpo Casa, Rupi Kaur, (Lua de Papel)

Afastar-se – Treze Contos sobre Água, Luísa Costa Gomes (Dom Quixote)

Luísa Costa Gomes já escreveu contos, romances, peças de teatro... Desta vez, a autora portuguesa publica um livro recheado de contos em que a água é parte fundamental. É esse o elemento comum a todos os textos que foi escrevendo durante mais de cinco anos. A água surge das mais variadas formas – o que tornará a obra a companhia ideal para ler junto a ela.

Afastar-se – Treze Contos sobre Água, Luísa Costa Gomes (Dom Quixote)

Casa de Dia, Casa de Noite, Olga Tokarczuk (Cavalo de Ferro)

É, nas palavras da própria autora, um "romance-constelação". O regresso de Olga Tokarczuk, escritora feminista polaca e com um Nobel no currículo, faz-se de um livro repleto de histórias dos habitantes de uma pequena aldeia da Polónia ocidental, que ocuparam casas abandonadas pelos alemães em fuga no final da II Grande Guerra. A tradução do original polaco esteve a cargo de Teresa Fernandes Swiatkiewicz.

Casa de Dia, Casa de Noite, Olga Tokarczuk (Cavalo de Ferro)

O Desassossego da Noite, Marieke Lucas Rijneveld (Dom Quixote)

Foi com este The Discomfort of Evening que Marieke Lucas Rijneveld venceu a edição de 2020 do Man Booker International Prize, tornando-se a pessoa mais jovem de sempre a conquistar o prestigiado prémio. O livro, traduzido para português diretamente do neerlandês, por Patrícia Couto, é uma cronografia do desmoronar de uma família pela voz de uma menina de 12 anos.

O Desassossego da Noite, Marieke Lucas Rijneveld (Dom Quixote)

A Cadela, Pilar Quintana (Dom Quixote)

Só quando temeu pela sua vida é que Pilar Quintana foi capaz de fugir de uma vida de maus tratos às mãos do marido. Não descobriu o feminismo desde cedo, mas hoje é apelidada como a escritora feminista que está a revolucionar a literatura colombiana. Com este livro, que conta a história de uma mulher que, num momento de frustração perante a dificuldade de engravidar, adota uma cadela, chegou ao grupo de finalistas do National Boook Award 2020 nos EUA.