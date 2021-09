Tati Bernardi: "A mulher é vista pela sociedade como um objeto parideiro"

Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, Tati Bernardi (Tinta da China), €14,31

A escrita de Tati Bernardi é tão inesperada como irrisória, tãocomo. Vejamos: sabe aquela fotografia "polémica" que não publica, porque a sua mãe está no Instagram? Ou a piada que não diz porque há um amigo no grupo que não tolera? A verdade que não conta porque é demasiado dolorosa ou demasiado absurda? Tati Bernardi é a pessoa na sala que publica a fotografia, diz a piada, afirma a coisa que é demasiado dolorosa ou demasiado absurda, e ainda vai mais longe. Só que neste caso escreve, bem e ironicamente, incluindo-se na muito rara esfera de escritores que o fazem de forma tão destemida.Nascida em São Paulo, Bernardi tornou-se famosa com o hilariante e desarmanteonde, entre outras coisas, expõe a nu os seusque todos vivemos mas, lá está, nunca contamos. A escritora paulista conta tudo, e agora fala-nos num registo mais uma vez autobiográfico mas desta vez sobre a experiência da maternidade. Dividido em duas perspetivas, a de mãe mas também a de filha ( será mesmo possível separar ambas?), emconta sem filtros como foram os nove meses em que gerou uma criança, à medida que evoca memórias da sua infância e adolescência, sobretudo no relacionamento com a sua mãe.A ideia original do livro era contar um relacionamento intenso e complicado entre uma mulher adulta e sua mãe. Mas no meio do processo eu engravidei e resolvi escrever sobre esse "limbo" materno. De quando você ainda não sabe ao certo como é ser mãe (porque o bebé ainda não nasceu), mas já sabe que nunca mais seráAs crises de pânico são crises bastante. Não no sentido egoico da palavra, mas no sentido. É uma necessidade de se voltar pra dentro e entender as angústias. Quando se tem um filho, esse corpo para o qual precisamos voltar o tempo todo é justamente o da criança. As crises diminuíram demais e meus medos hoje em dia são quase todos relacionados ao. Mas obviamente ainda tenho minhas angústias bem íntimas e intransferíveis.Eu sofri demais, durante a gravidez e no puerpério , com a cobrança de que eu deveria estar sempre muito. A minha gravidez foi cheia de enjoos, dores, azias, medos, dores de barriga, hormônios enlouquecidos, tristezas. E até hoje, minha filha já está com quase 4 anos, tem dias que tudo que eu mais quero é. É preciso falar muito sobre isso. A mulher é vista pela sociedade como umque precisa ser muito funcional e solar para dar continuidade a, ou seja:. É preciso humanizar o perrengue [sofoco] da maternidade. E claro que o lado maravilhoso também existe.Acho que nunca ninguém vai me amar e me odiar como a minha mãe. Eu tenho pavor de pensar que um dia vamos nos separar para sempre. Não existe nada mais forte do que essa relação. Mesmo quando a relação não existe, o vazio que ela deixa é maior do que qualquer enlace que você possa fazer na vida.Eu tento não trazer para mente em formação da minha filha os mesmos medos que minha família enfiou dentro da minha cabeça. Fui criada por pessoas que tinham pavor que eu me, caísse, me quebrasse, pegasse uma virose.Sim, aqui ainda temos uma quantidade indecente de mulheres famosas que só se encontraram realmente depois da maternidade, influenciadoras de Instagram que amam cada segundinho da vida como mãe e muitos maridos aplaudindo terem encontrado essas santas pra posar do lado deles. Mas também tem muita gente interessante falado sobre a importância deem qualquer relação: a gente ama e acha um saco e isso é que é. Porque esses filhos precisam aprender que pra ter o bom tem que aturar o chato. Eu tenho um podcast chamado "Calcinha larga" que nasceu justamente da ideia de dar a real sobre a maternidade. Eu sou bem parecida com a minha mãe, mas nas coisas que eu considero ruins eu me enfio na terapia pra tentar fazer diferente. Porque sem esforço acho que ficamos parecidasSim, é um livro de. Eu só sei escrever assim, mas sempre tem um parente chateado que para de falar comigo. Eu já aprendi que vai ser sempre assim, porque