Máxima House of Beauty: descubra as surpresas de cada marca para as nossas leitoras

Assinala-se uma nova edição do Máxima House of Beauty, sob o tema “A New Era of Me”, com datas marcadas para 20 e 21 de junho nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras. O evento de entrada gratuita - e com oferta das famosas tote bags da Máxima - divide-se pelos dois dias com um programa cheio de atividades, entre workshops, talks, e coisas boas para beber e provar.

Na lista abaixo, conheça todas as marcas que vão estar presentes no House of Beauty 2025 (e alguns detalhes sobre as dinâmicas que prepararam para os dois dias).

Caudalie

Soft & Co

Venda de produto e ativações com ofertas para os visitantes, com foco na marca Glow by Soft & Co.

Instax

A Instax estará presente com promotoras que estarão a tirar as icónicas fotografias instantâneas, que servirão de lembrança para os visitantes.

Freshly Cosmetics

The Body Shop

ASUS

A ASUS vai dar a conhecer a nova Gama Zen Book e, em simultâneo, desenvolver ilustrações ao vivo.

Peugeot

Exposição de um automóvel no recinto (Peugeot 3008), com possibilidade de test-drives no evento. Três carros de test-drive estarão estacionados em lugares reservados, próximos ao portão principal.

Olistic

Dinâmicas de dignóstico de cabelo e ofertas com um dispositivo de garra mecânica.

Activia

A Activia pretende dar a conhecer mais sobre a saúde digestiva. O stand vai contar com diversas ativações, como o momento de showcooking com a nutricionista Bárbara Oliveira, que vai desenvolver várias receitas utilizando Activia (e que os visitantes vão poder provar).

Haverá ainda provas de produtos, sólidos e líquidos, tanto no stand como através de sampling ao longo dos diferentes espaços do evento.

DKNY & Montblanc

Stand dividido pelas duas marcas: de um lado a DKNY e do outro lado a Montblanc, com ativação de matraquilhos.

Depil Concept

Aqui, os visitantes vão ter a oportunidade de receber massagens express pelas mãos das esteticistas BodyConcept, fazer análises faciais com a técnica Concept+, descobrir as diversas gamas de cosmética da marca e ainda girar a roda da sorte onde, entre muitos outros prémios, vão poder ganhar sessões de depilação a laser nas clínicas DepilConcept.

Schwarzkopf

A Schwarzkopf vai realizar análises capilar e fazer recomendações de regimes personalizados. Haverá ofertas de miniaturas de cuidado e styling adequados. A análise capilar será efetuada com uma tecnologia exclusivamente Schwarzkopf Professional – o SalonLab Smart Analyzer – e o cuidado recomendado conta com o apoio da marca Fibre Clinix (a nossa marca premium exclusiva de salão) e Blondme (o lançamento deste ano dedicado a louros). Estarão duas técnicas da equipa de Educação da marca a prestar aconselhamento personalizado.

TandheM

Espaço sensorial, minimalista e acolhedor, inspirado no conceito da marca, a neurocosmética, onde o toque, o aroma e a textura têm um impacto real na mente e na pele.

Os visitantes vão poder testar ao vivo os produtos, participar em mini sessões de bem-estar com gua sha, aproveitar um desconto de 10% em toda a gama, participar na roda da sorte (com ofertas e descontos de 20%) e tirar fotografias num espaço pensado para ser instagramável.

Wiñk

Serviço de depilação com linha (serviço) e venda de produto.

Sisley Paris

A Sisley Paris é a marca de maquilhagem oficial do evento.

Barral

Além de venda de produtos, terá uma ativação com roleta para ofertas.

Dhana Botanicals

Rapid White

A Rapid White vai distribuir amostras de pasta de dentes e fornecer informações claras sobre os benefícios dos produtos, destacando as vantagens e as características.

Bijou Brigitte

Dinâmica com garra mecânica para oferecer produtos.

Esteé Lauder

A Esteé Lauder vai marcar preparar maquilhagens com bronze Goddess, tatuagens temporárias e terá uma roleta com ofertas.

ATL

Demonstração de produtos de hidratação, com possibilidade de experimentar, medição do grau de hidratação da pele com um pequeno quizz;- Venda promocional com 25% de desconto em toda a gama e dinâmicas de ativação com oferta de amostras e brindes aos participantes.

Edol

Diagnóstico de queda de cabelo, venda promocional com 25% de desconto na gama Hairlox e dinâmicas de ativação com amostras e brindes dedicados à linha de produtos.

Pantene

Demonstração e oferta de óleos Repara&Protege de 90ml.

Restauração

Na área da restauração poderão encontrar food trucks com diferentes especialidades, que vão desde os hambúrgueres da A-100 às refeições saudáveis do Celeiro, como aquelas que servem nas suas lojas, sem esquecer as opções sem glúten, vegan e vegetarianas. A Mochique estará presente para oferecer águas a todos os presentes. Também para beber, os visitantes poderão disfrutar do bar de smothies da Healthy Junkies, beber um vinho da Casa Ermelinda Freitas, um gin da InGin ou um saboroso café da Bogani. E para refrescar, porque não um delicioso açaí da Native Açaí ou um gelado da emblemática Santini?

O Máxima House of Beauty conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.