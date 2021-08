Vila Galé apresenta programa para amantes de vinho

Criada em 1986, a Sociedade Vila Galé dedica-se à exploração e gestão de diversas unidades hoteleiras com foco no turismo rural, enoturismo e agroturismo, sendo em duas destas que se realiza o mais recente programa do grupo.

É na herdade onde fica o hotel Vila Galé Clube de Campo e onde são produzidos os vinhos Santa Vitória, no Alentejo, que esta nova experiência vínica tem início.

O programa arranca com um passeio pelas vinhas, orientado por uma enóloga que ensinará a escolher e a apanhar cachos de uvas. Segue-se uma visita guiada à adega da Santa Vitória onde aprenderá tudo o que há para saber sobre o processo de vinificação e engarrafamento, passando ainda pela cave das barricas. Para terminar, há uma prova de vinhos com as excelentes bebidas da marca Santa Vitória, acompanhada por petiscos regionais.

Vinhos 'Santa Vitória'. Foto: Vila Galé Clube de Campo

Cada participante tem direito a levar para casa um kit adequado para vindimar e uma garrafa de vinho Santa Vitória Seleção. Também é possível almoçar no hotel (€35 por pessoa) e prolongar a estadia num quarto duplo standard com pequeno almoço incluído pelo preço mínimo de €139 por noite.

Já no Douro, a apanha da uva, visita e prova de vinhos dá-se na Quinta do Val Moreira, onde nascem os vinhos do mesmo nome, e onde se localiza o Vila Galé Douro Vineyards, em Armamar.

Também aqui cada participante tem a oferta de um kit e de uma garrafa de vinho Val Moreira Colheita. O almoço no hotel fica a €35 por pessoa e a estadia fica no mínimo a €200 por noite.

Vinhos e azeite 'Val Moreira'. Foto: Grupo Vila Galé

O programa de vindima tradicional está disponível até 13 de setembro no Vila Galé Clube de Campo (€30 por pessoa) e até 30 de setembro no Vila Galé Douro Vineyards (€35 por pessoa).