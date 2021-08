Um samba gastronómico no Salta

Com um ambiente escuro e um quê de misterioso, ninguém imagina que da cozinha do Salta saiam pratos tão alegres e desempoeirados, nada melancólicos, muito menos aborrecidos, tão próprios da gastronomia que se faz na Ásia e na América Central, sim, mas também com influências portuguesas pelo meio. Elegante, o Salta é um recatado sítio na rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa, com mundos dentro por descobrir.

Croquetes cremosos de pato.

Ceviche de vieiras japonesas

O que Tomaz Salema Reis faz atrás do balcão é pura magia, encanto e delícia, e a cozinha do chef de São Paulo é sem dúvida a alma do Salta, um restaurante que nasceu às suas mãos e às de mais três amigos - Mo Lisbona, Pedro Lopes e Rafael Almeida.

O interior do Salta. Foto: DR

Secretos de porco (€25). Foto: DR

A carta, que está dividida em vários momentos (para "beliscar", tacos, da grelha, para comer junto, saladas ou para o final), sobressaem combinação que o chef criou inspirado pela sua experiência. Por exemplo, a ceviche de vieiras japonesas "veio" da Austrália, quando o chef Tomaz se encontrava a trabalhar no restaurante Mr. Wong e cozinhava sashimi de vieiras, com um molho da sua autoria para o bacalhau a vapor. Os secretos de porco (€25), que são deliciosos, foram inspirados pelo famoso prato cantonês conhecido por Char Siu, ao que o chef juntou mel ou a pasta de achiote (marinado bastante tradicional no México, América Central e Caribe). Mas para começar é essencial provar a ostra Nikka com salsa de pêra nashi, manga e whisky japonês (€4), o robalo curado com maionese de wasabi (€6) e os croquetes cremosos de perna de pato confitada com molho doce de ameixas (€8, 4 unidades).

Os tacos.

A esplanada do Salta.

A equipa.

Nos tacos, o taco de peixe (tiras de tempurá de peixe com couve chinesa, chutney de ananás, rabanete, maionese picante e coentros) é absolutamente de comer e chorar por mais, tal é o sabor e o efeito crocante que sentimos à primeira dentada. Nas sobremesas, o chef não perde a embalagem e surpreende com um pudim de manga que acompanha com granita de lichia e pérolas de tapioca com leite coco (€8) mas também com o brownie de chocolate, missô e dulce de leche, servido com puré de laranja gelado de mascarpone e praliné de avelãs (€9).

O cocktail Cuzco, com Pisco 1615 Quebranta, chá de camomila, limão e ovo (€12) Foto: DR

De terça a sexta-feira, há que aproveitar o conceito de Night Hour, que oferece um desconto em pratos especifícios. À terça, as margaritas clássicas custam €4; quarta é dia de tacos, por isso qualquer taco da casa fica a €5. À quinta celebram-se as Biru Thursdays (Biru significa cerveja em japonês), e já que kirin é a cerveja à pressão servida no restaurante, originária do Japão, neste dia é 2x1. Sexta-feira celebram-se os Viernes de Paloma: significa que o cocktail Paloma custa €5. Tudo isto para desfrutar dentro ou fora do restaurante, que tem uma esplanada interior tão exótica como apetecível.

Pudim de manga. Foto: DR

Onde? R. Rodrigo da Fonseca 82A, Lisboa. Quando? De terça a sexta-feira, das 12h30 às 15h30, e das 19h à meia-noite, e sábado das 18h à meia-noite. Encerra ao domingo e à segunda-feira. Reservas info@osalta.pt ou por telefone 211325822.