Arigato, ou como o sushi não se resume a hosomakis e uramakis

Sushiman com origens brasileiras a viver em Portugal há vários anos, e um dos discípulos de Paulo Morais, o chef Henrique Macedo alia o tradicional à fusão com originalidade e sabor, como poucos o sabem fazer, dando espaço para invenções criativas que rompem com tudo aquilo que achávamos que sabiamos sobre sushi. Deixando para trás os conceitos de buffet e de "tudo regado com soja", o chef do Arigato Sushi House no Parque das Nações tem ideias frescas e combinações de comer e chorar por mais, que nos fazem esquecer que estamos num restaurante dedicado à cozinha nipónica tal é a fusão de sabores.



É o caso do prato Arigato Ebi tempura, uma assinatura do chef, que é camarão com maionese kimchi trufada e chips de batata (€12), ou os ceviche de atum com yuzu e chips de batata doce (€15) e o ceviche "amarillo" com peixe branco, camarão e polvo com aji amarillo (€13). Nos niguiris, que chegam à mesa às seis peças, também há surpresas, como é o caso dos de barriga de salmão trufada (€10), de carapau (€9,50) ou de atum braseado (€11).







Onde? Alameda dos Oceanos, Ed. Lisboa lote 2.11.01 Letras E/F, Parque das Nações, Lisboa Quando? De segunda a terça-feira das 12h às 22h, excepto sábado e domingo, das 12h às 15h30 e das 18h às 20h. Reservas 21 896 7132