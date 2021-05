Tosco Studio, o atelier português que transforma cimento em obras de arte

Tosco Studio Foto: @toscostudio

recorria a um canto pequenino na sua garagem para dar vida às suas ideias criativas e fazer nascer objetos com materiais improváveis. Neste caso, com cimento, uma sugestão feita por uma amiga que primeiro a fez torcer o nariz, mas que assim que experimentou percebeu ter infinitas possibilidades. O ano passado, mudou-se para o hub criativo Maria 16 , na rua, e montou um atelier, onde desenvolve projetos lado a lado com outros, e onde tem mais espaço para expor peças, trocar ideias, criar parcerias, a par da Tosco Studio , a sua marca. É lá que nos recebe para contar (e mostrar) como faz nascer peças únicas, a partir deste material comumente usado em obras, para paredes e pavimentos.Primeiro, mistura as cores. Coloca-as no molde, espera que sequem. Depois, retira-as, trata de as polir e a magia acontece depois: tanto podem surgir candeeiros com formas originais, como mesas gigantes para hotéis ou clientes particulares que pedem objetos por medida. Adora os tons pastel, mas nem por isso deixa de experimentar outras cores. Recentemente uniu-se àpara criar uma peça em 3D, decorativa, disponível em cinco tons, com gravura sobre cimento. Veja o vídeo e conheça o atelier, que também está aberto ao público.