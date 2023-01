Mamma Shelter Lisboa. O restaurante que reúne consenso de dia e de noite

Os pratos do Mamma Shelter. Foto: Francis Amiand

O famoso prato de polvo com húmus. Foto: Francis Amiand

abacate, cebola roxa, malaguetas, lima, romã, milho frito e ovas de tobiko com tostas (€16)

O rooftop do Mamma Shelter Lisboa. Foto: Francis Amiand

As pizzas. Foto: Francis Amiand

O interior do restaurante. Foto: Francis Amiand

Passou um ano desde que o Mamma Shelter inaugurou, junto com o hotel que tem o mesmo nome, na rua do Vale de Pereiro, 19, em Lisboa. O sucesso de ambos - hotel e restaurante - foi tanto, que agora não só há uma festa prestes a acontecer como o grupo lançou uma promoção que envolve estada, welcome drink, jantar e pequeno-almoço. Entre 12 de janeiro e 28 de fevereiro, uma noite para duas pessoas com as regalias mencionadas acima custa €199 (total).Mas, e afinal, a que se deve o sucesso deste destino gastronómico cuja comunicação até já ganhou um prémio? Fomos experimentar o menu do dia, para comprovar (que já agora custa €12,50 e inclui prato, bebida e café, pois está em desconto), e concluímos que o atendimento do Mamma Shelter é um dos pontos fortes deste estabelecimento. Rapidamente sentadas na mesa reservada e atendidas, pedimos, uma entrada para abrir o apetite ao que se segue, e para ir bebericando a deliciosa limonada de hortelã que consta na carta, uma combinação fresca e revigorante para quem, como nós, não procura uma refeição pesada.Fora do menu do dia, no dia em que fomos visitar este restaurante, está o irresistível e bestseller polvo com húmus e couve, uma combinação infalível que nunca saiu da carta. Há ainda uma secção inteira dedicada a pizzas e a saladas, além dos variados pratos de carne e de peixe que percorrem os sabores portugueses e italianos, maioritariamente, sem deixar de fora um ou outro sabor de outras cozinhas internacionais. Por exemplo, na última carta foram introduzidos os pratos pcom batata frita rústica, salada verde e molho BBQ, ecom grão, arroz thai e nan, assim como as pizzasEm dias de maior calor, é de aproveitar a esplanada - no mesmo piso do Mamma Shelter, que é térreo - ou o rooftop, no topo do hotel. Quanto à decoração, é impossível não reparar na explosão de cor que adorna tanto os sofás como as paredes ou a alcatifa do chão, e as referências portuguesas que são inúmeras, desde as cerâmicas Bordallo Pinheiro aos azulejos Viúva Lamego. Uma novidade para donos de patudos? O restaurante é dog friendly.Rua do Vale de Pereiro, 19, Lisboalisboa@mamashelter.com