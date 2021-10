Precisamos mesmo de mais um rooftop com piscina? A resposta é sim

A vida na cidade está a voltar. E desconfiamos, melhor do que antes da pandemia. Os eventos multiplicam-se a uma velocidade absurda, os restaurantes estão cheios e os hotéis surpreendem com espaços renovados.

Como aconteceu com o Vila Galé Ópera, em Alcântara, o emblemático edifício à beira do Tejo, com vista privilegiada para a Ponte e para o Cristo Rei, que recém-inaugurou 150m2 de um vibrante e novo rooftop.

Vila Galé Ópera, Alcântara, Lisboa Foto: Vila Galé

A ideia é que funcione, sobretudo, como um espaço para eventos, quer se trate de um encontro empresarial, uma reunião familiar ou uma festa privada. O seu quê de intimidade e discrição rima em tudo com sunsets mágicos e cocktails desarmantes.

O administrador do Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida, explica o propósito deste espaço, fazendo um paralelismo com outros locais emblemáticos do grupo, "este rooftop vem complementar o nosso portefólio de espaços para eventos na região de Lisboa. Além das habituais salas de reuniões, a oferta da Vila Galé já inclui, por exemplo, os jardins do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos, e do Vila Galé Sintra, ou a varanda panorâmica junto ao mar do Vila Galé Ericeira. Agora, juntamos mais um local diferenciador".

A saber que este novo lugar bem no centro da capital tem capacidade para 80 pessoas, pelo que no verão, a piscina está ainda à disposição dos hóspedes. Um complemento em bom da experiência que pode ter no Vila Galé Ópera, um hotel de quatro estrelas com 259 quartos, spa com piscina interior, restaurante e bar e ainda possibilidade de carregamento para veículos elétricos. E mais nem precisamos saber.