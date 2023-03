Estivémos nos bastidores da Companhia Nacional de Bailado. Eis o que vimos

Em conversa com a Máxima, Fábio Lopez, coreógrafo de Avant Qu’il N’y Ait Le Silence, revela o processo de criação da sua nova obra, com figurinos de José António Tenente. Esta é a primeira peça do português para a Companhia Nacional de Bailado, incorporada no programa Keersmaeker/Lopez/Ekman e em exibição até dia 19 de março, no Teatro Camões, Lisboa.