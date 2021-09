5 programas de outono para relaxar na Madeira

Não há muitos destinos onde possamos dizer que o tempo está sempre bom para um mergulho. Tropical, não é raro que as quatro estações do ano passem por este arquipélago português num só dia, sobretudo se compararmos Norte e Sul da ilha. Se em São Vicente chove, é possível que em Ponta de Sol esteja um sol abrasador. Sim, é seguro afirmar que é perfeitamente possível mergulhar no oceano, fazer trilhos na Natureza ou passear de t-shirt pelo Funchal nas quatro estações. A pensar nas férias da rentrée, sugerimos cinco programas para fazer na Madeira, seja no Funchal ou fora do centro.

Para os amantes de vinho

Condições meteorológicas à parte, é em São Vicente que se situa uma das maiores áreas de vinha da ilha, pertencentes à Quinta do Barbusano, um projeto vinícola de António Oliveira e Freitas. Para amantes de vinho, vale a pena fazer uma prova e um tour nesta quinta, onde também se pode almoçar a famosa espetada madeirense com semilhas e salada da época, terminando a refeição com uma deliciosa sobremesa de mousse de maracujá que é receita da casa, com alguma sorte.

Os vinhos da Quinta do Barbusano. Foto: José Afonso

E claro, pode (e deve) fazer uma prova de vinho detalhada, aprendendo mais sobre as castas que se cultivam na Madeira, e mais precisamente sobre os vinhos da Quinta do Barbusano, dos rosés aos tintos.

Quinta do Barbusano. Foto: José Afonso

Esta experiência pode inclui-se no Full Day Wine Tour com a Discovering Madeira a bordo da carrinha de Sofia Maul, contadora de histórias, que nos leva pela ilha à descoberta de tradições e dizeres antigos. Por norma, a experiência inicía na Blandy's Madeira, um negócio que vai na sétima geração e produz dos melhores vinhos Madeira da ilha, e termina com o projeto de Duarte e Sofia Caldeira, pai e filha à frente da marca de vinhos e espumantes Terras do Avô (estes últimos, várias vezes premiados, incluindo medalha de ouro no concurso Brut Experiences), que são produzidos com uvas de produção própria e algumas adquiridas a pequenos agricultores da zona do Seixal, pertencente a Porto Moniz. Aqui, é possível fazer provas e comer os deliciosos petiscos que Sofia e a mãe preparam.

Blandy's Madeira. Foto: José Afonso

Para aproveitar o melhor da costa sul

Se optar por sair de terra, faço-o a bordo do iate 3M's de Pedro Mendes Gomes, da Rota dos Cetáceos, que promete levar os tripulantes em aventuras por mar, com uma vista deslumbrante sobre a costa da ilha, incluindo mergulhar em águas azul turquesa e quem sabe fazer snorkeling para avistar os peixes no fundo do mar, entre os ansiados mergulhos. Este programa inclui almoço a bordo com petiscos da região de onde parte o iate, que é o Caniçal, tais como salada de polvo, atum de escabeche ou camarões frescos. Com sorte, avistam-se golfinhos e baleias, e há até um programa que permite que nade com os primeiros, mediante consulta das condições climatéricas e alguma sorte.

A experiência a bordo do iate da Rota dos Cetáceos. Foto: José Afonso

Para relaxar e desfrutar da Natureza

Para sugestão de alojamento, e no Funchal, a Quinta da Casa Branca é o spot ideal para descobrir a Madeira de outros tempos. Uma propriedade histórica erguida em meados do século XIX, que pertenceu à família britânica Leacock descendente de um comerciante de vinho Madeira, está cheia de espécies exóticas como a sumaúma, a dombeia, a marcamia e a vigandia, ou os ficus, as bananeiras de jardim, as oliveiras, as árvores de fogo, as chamas da floresta e as araucárias. Na quinta há um Health Club, para desfrutar do spa, se a ideia for apostar numa estadia reparadora. Em 2002 houve uma renovação, e foram construídos novos quartos, sendo que hoje dia há duas piscinas e dois restaurantes no hotel.

Quinta da Casa Branca. Foto: José Afonso

Para quem fica alojado na Quinta da Casa Branca durante a passagem pela ilha, é fácil render-se aos vários espaços gastronómicos, como o The Dining Room, às mãos do chef Carlos Magno, sendo que os menus de degustação mudam todos os dias e repetem a cada duas semanas. Entre as sugestões, há pratos como tataki de atum com sésamo e pesto de rúcula, espada em tempura com riso de lapas e funcho ou leitão e porco ibérico BT com milfolhas de batata vitelotte (o preço é de €82 por pessoa com pairing de vinhos, e €70 sem) ou o Garden Pavilion, aberto das 7h30 às 18h, onde também é servido o pequeno almoço.

Um dos pratos do The Dining Room, às mãos do chef Carlos Magno. Foto: José Afonso

Para fazer uma massagem com vinho Madeira

Outro dos programas que inclui vinho, no caso o vinho Madeira, são as massagens com este elixir no spa do The Vine Hotel, no Funchal. Com propriedades rejuvenescedoras incríveis, a massagem com o vinho Madeira deixa a pele suave, hidratada e proporciona momentos de puro relaxamento e bem-estar. Depois, pode seguir para o spa, ficando a relaxar na sauna. Uma massagem de 50 minutos custa €75, e vale todos os cêntimos.

Para comer e beber um copo

Se ficar na Quinta da Casa Branca, siga em direção ao mar, que todos os caminhos hão-de ir dar ao Avista Restaurant & Lounge, na estrada Monumental, se assim o desejar. Com uma vista esplendorosa sobre o Atlântico, aqui brinda-se com classe e também se pode petiscar. Há dos mais clássicos, como o camarão al diablo (€10), aos mais improváveis, como o caranguejo de casca mole exótico, com molho de gengibre doce, sementes de sésamo, amendoim, papaia, mango e ananás (€21).

Fachada do Avista Restaurant & Lounge. Foto: José Afonso

Se desejar uma refeição completa, o menu inclui propostas irrecusáveis como filete de espada preto com crosta de tomate, cebola, azeitona, beurre blanc e broa de milho (€19,50), vieiras com risoto da estação (€21) ou presa de porco preto com alho confitado, agrião, mostarda em grão e pickles de chalota. Para beber, há cocktails de assinatura como os clássicos negroni, cosmopolitan ou daiquiri, mas também a famosa poncha da Madeira.