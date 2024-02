Tous junta-se a Ludovic de Saint Sernin para criar peças dignas de passerelle

A Tous, conhecida por desenhar peças que celebram a autoexpressão e a criatividade, estabeleceu uma parceria com o designer de moda francês, Ludovic de Saint Sernin, especialmente pensada para a semana de Moda de Nova Iorque. O destaque da colaboração foi a criação de uma coleção exclusiva de alta joalharia, desenhada pelo mesmo e produzida pela marca espanhola, apresentada como parte da coleção para o inverno de 2024 do designer.

As peças, feitas em ouro de 18 quilates e esmalte preto, refletem a ostentação luxuosa e a criatividade única do designer. O desfile, que aconteceu a 11 de fevereiro, com a presença de personalidades como Marc Jacobs e modelos como Sabrina Elba e Rebecca Dayan confirmou Saint Sernin como um dos talentos do momento.

As peças foram feitas em ouro de 18 quilates e esmalte preto. Foto: DR

A coleção outono/inverno de Ludovic de Saint Sernin inspirou-se em Robert Mapplethorpe, icónico fotógrafo norte-americano, numa colaboração imaginada entre o designer e o falecido artista. As peças refletem algumas das imagens selecionadas do arquivo do fotógrafo, destacando a delicadeza e o mistério presentes nos seus trabalhos.

Foram produzidas pulseiras, brincos e gargantilhas. Foto: DR

Os destaques da coleção incluem aplicações de veludo cortado à mão em peças leves, como coletes transparentes e slip dresses, evocando as aclamadas imagens de flores de Mapplethorpe. Os vestidos exibem sombras de flores em malha de cristal e metal, cada ponto meticulosamente organizado para criar uma ilusão de pele nua.