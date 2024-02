Penélope Cruz usa vestido que demorou 1.260 horas a ser feito

O vestido exigiu um total impressionante de 1.260 horas de trabalho manual e cerca de 367.000 elementos bordados. Foto: Getty Images

Destacava-se com pelas delicadas rosas e morangos bordados em preto, rosa e azul, complementados por uma saia de tule preta exuberante. Foto: Getty Images

As jóias deslumbrantes da Chanel Haute Joaillerie. Foto: Getty Images

A elegância e o glamour estiveram em destaque nos, realizados na Feria de Valladolid, em Valladolid, Espanha. No entanto, foi a presença da atriz e embaixadora da Chanel, Penélope Cruz, que roubou verdadeiramente os holofotes com o seu deslumbranteO vestido, um verdadeiro tributo à sofisticação e à criatividade, destacava-se pelas, complementados por uma saia de tule preta exuberante. O look, identificado como o número 34 da coleção, exibia a habilidade artesanal excepcional da marca. O vestido exigiu um total impressionante dePodemos afirmar que estes números ilustram oMas não foi apenas o vestido que chamou a atenção;que Penélope Cruz escolheu completaram o visual. Usando osem ouro branco 18 quilates, diamantes e safiras, e osem ouro branco 18k, ouro rosa 18k, diamantes, quartzo rosa esculpido e pérolas cultivadas, a atriz adicionou um toque final de requinte e luxo à sua aparência.