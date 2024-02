For Good – o mote da 62ª edição da ModaLisboa

Com uma história cultural ligada à Moda, rica, e em constante evolução, Lisboa tornou-se um polo de inspiração para designers tanto emergentes como já estabelecidos. A ModaLisboa transformou-se, assim, na principal plataforma de moda da capital portuguesa, a Centro, desempenhando um papel vital na promoção e no desenvolvimento da indústria local. A cada edição, apresenta as últimas tendências e talentos promissores, mas também desafia todos a refletir sobre questões sociais, éticas e ambientais.

A 62ª edição, com o lema For Good, foca-se em celebrar a relação entre a Moda e a responsabilidade social. Como tal, foi feita uma escolha de 18 nomes proeminentes da indústria criativa para representar esta ação. Entre eles encontra-se a Diretora da Máxima, Rosário Mello e Castro, Eduarda Abbondanza, presidente da associação, Catarina Furtado, embaixadora da Boa-Vontade nas Nações Unidas, Ana Sofia Martins, modelo, atriz e apresentadora, e até Luís Pereira, diretor da Showpress e um dos pilares dos bastidores do certame.

Esta edição arranca, como habitual, com as Fast Talks, um espaço para o debate e reflexão sobre as oportunidades de crescimento ético na Moda. Oradores nacionais e internacionais irão abordar questões cruciais, enquanto a fase final do concurso Sangue Novo, marcada para 8 de março, revelará os jovens designers que se destacam. Este desfile é sempre o momento inaugurar dos que se seguem, durante três dias.

De 7 a 10 de março, no Pátio da Galé, a ModaLisboa será uma afirmação dos valores que impulsionam a indústria. Diálogo, criatividade e soluções sustentáveis são os pilares deste encontro, que visam não só impulsionar a moda portuguesa, mas também contribuir para o bem-estar da indústria global, da cultura, da cidade e do país. Em breve são revelados mais detalhes sobre esta edição, mas para já veja a campanha criativa associada a "For Good".