H&M x Simone Rocha: o behind the scenes que todas queremos ver

Fotografada e filmada por, a campanha da colaboração criativa entre a H&M e Simone Rocha é protagonizada pelos atores, bailarina principal do Royal Ballet, pelos artistas, e os manequinse as irmãs. Além celebridades e ativistas, são personalidades admiradas por Simone Rocha.A campanha é uma história sobree expressa-se através de imagens que evocam o universo feminino, o sentido de comunidade e de proximidade global. Ao mesmo tempo, transparece uma, sobre como iremos estar juntos, de novo, a rir e a desfrutar de momentos de convívio primaveris. Kelsey Lu, artista musical, é responsável pela banda sonora do filme que acompanha a campanha, que se desenrola a histórica Great Dixter House e os jardins de Northiam, East Sussex, em Inglaterra."Fiquei incrivelmente feliz por ser convidade para fazer parte desta campanha. Sou uma grande fã do trabalho da Simone - as mangas volumosas e decotes maravilhosos, pérolas e os acessórios. Os tecidos das peças são deslumbrantes - os tules e os bordados com contas. Sendo também muito confortáveis, o que nem sempre é o caso na moda! O mundo da Simone é realmente bonito, adorava viver sempre na sua estética" afirma a atriz Daisy Edgar-Jones, sobre a colaboração.Em Portugal, a coleção estará disponível exclusivamente online, a 11 de março, em hm.com