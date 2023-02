O subtil apalpão que Kate deu a William na passadeira vermelha dos BAFTA

A noite de domingo marcou não só mais uma edição dos prémios BAFTA - na qual a academia britânica de cinema e televisão celebra o melhor da sétima arte - mas também o retorno deao certame, tendo sido a primeira vez em que participaram como príncipes de Gales, seu novo título após a morte da rainha.Se as expectativas estavam ao rubro, a dupla não desapontou (as estatísticas dizem, aliás, que desde que Harry publicou a sua polémica autobiografia a popularidade de Kate e William aumentou consideravelmente). Contudo, a elegância e glamour do casal não foi o ponto alto da noite, mas sim a, apanhada pelos fotógrafos da Vogue. Ao deixar a passadeira vermelha, Kate deu uma suave palmada no rabo de William, uma demonstração de carinho normal para muitos casais e um exemplo de como os príncipes não são assim tão diferentes dos restantes comuns mortais.Para a ocasião, Kate deslumbrou com um vestido Alexander McQueen, que já tinha usado em 2019 para o mesmo efeito, brincos statment da Zara e luvas pretas, enquanto William optou por um fato preto e casaco de veludo. A 76ª edição dos BAFTA Film Awards realizou-se ontem, 19, no Royal Festival Hall, em Londres.