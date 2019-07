O vestido da Zara que se tornou viral sem a ajuda da realeza nem de influenciadoras

A nova peça desejo da estação não é colorida nem feita em palha e tão pouco chega aos exorbitantes preços dos ténis nada convencionais da Balenciaga, que chamaram a atenção no ano passado. Quem comanda o verão deste ano é a gigante de fast fashion Zara.

O vestido branco com bolinhas pretas é um dos hits do verão e tornou-se omnipresente na Grã-Bretanha, onde ficou conhecido simplesmente como "O vestido", como conta o diário The New York Times. A popularidade garantiu-lhe mesmo a descrição de influenciador digital, até porque existe uma conta no Instagram dedicada à peça. Criada pela designer Faye Oakenfull, a @hot4thespot já tem mais de 9 mil seguidores e apresenta diversas formas e combinações de utilização do vestido, além de receber fotografias via mensagem de pessoas a vesti-lo.

Ver esta publicação no Instagram 1 for sorrow, 2 for joy @rox.myworld Uma publicação partilhada por Hot 4 The Spot (@hot4thespot) a 20 de Jun, 2019 às 9:55 PDT

O vestido está disponível na Zara por €39,95.