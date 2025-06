Carteiras de ráfia. 10 sugestões para entrar no estilo das it-girls dos anos 60

Há objetos que resistem ao tempo, não por acaso, mas porque carregam em si a beleza da simplicidade. As carteiras de ráfia são um desses casos. Feitas a partir de fibras naturais como o vime ou a palha de ráfia, nasceram em comunidades onde o artesanato era parte da vida quotidiana — e onde cada nó, cada entrelaçado, contava uma história de utilidade e de identidade cultural.

Jane Birkin Foto: Getty Images

Nas décadas de 60 e 70, com o despertar da moda boémia e a procura por peças mais orgânicas e genuínas, estas carteiras ganharam o seu lugar ao sol. Literalmente. Passaram dos mercados locais para os verões mediterrânicos, de mãos dadas com vestidos fluídos, lenços no cabelo e pés descalços na areia. Em Saint-Tropez, em Capri ou na Riviera Francesa, tornaram-se símbolo de um estilo de vida descontraído, solar e feminino.

E foram as mulheres mais fotografadas da época que ajudaram a eternizar esse estilo. Brigitte Bardot, musa de Saint-Tropez, foi frequentemente vista com cestos e bolsas em palha durante os verões dourados da Côte d’Azur. Jane Birkin tornou-se quase sinónimo do seu clássico cesto de vime, que usava sem cerimónia até nas ruas de Paris. Audrey Hepburn e Grace Kelly, em contextos mais informais ou de férias, também recorreram ao charme discreto das peças em ráfia — provando que a elegância não precisa de artifícios.

Audrey Hepburn na Suíça, por volta de 1955. Foto: Getty Images

Hoje, as carteiras de ráfia vivem um novo auge. Mais do que uma tendência, são uma afirmação de valores: o regresso ao feito à mão, ao sustentável, ao belo sem excessos. Das versões mais rústicas às mais sofisticadas — com aplicações, forros ou toques contemporâneos — a ráfia continua a inspirar designers e apaixonadas por Moda em todo o mundo.