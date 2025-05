Zara celebra 50 anos com vídeo que junta 50 modelos icónicas

Foi exatamente no dia 9 de maio de 1975 que Amancio Ortega abriu a primeira loja Zara na Rua Juan Flórez, na Corunha (Espanha). Um momento que ficou marcado para sempre na história da moda e um ponto decisivo para Ortega, que assinalou nesse dia a sua entrada oficial no mundo do retalho. Na época, a sua empresa, Confecciones GOA, produzia roupas femininas há pouco mais de uma década, desde 1963, e foi com a abertura deste primeiro estabelecimento que a Zara marcou o início da sua ascensão.

Uns anos mais tarde, a empresa iniciaria um processo de expansão constante das suas lojas, que começaram a aparecer primeiro em Galiza e depois por toda a Espanha, com a ambição de aproximar a produção do consumidor, e tornar a moda de qualidade acessível a todos. Em 1988, a marca regista a primeira expansão internacional da Zara com a sua primeira loja em Portugal, mais precisamente no Porto, na Rua de Santa Catarina.

Primeira loja Zara no Porto, Portugal Foto: DR

O seu sucesso não necessita de muitas palavras e é notório para todos os que conhecem e consomem os produtos da marca espanhola. Cinco décadas depois, a Zara celebra 50 anos e nada melhor do que festejar a sua trajetória no local onde tudo começou. É nas galerias à beira-mar da Corunha que uma nova loja, propositalmente adaptada para este aniversário, abre com uma exposição de peças e objetos de edição limitada, desenhados especialmente para este dia. Além disso, os clientes poderão igualmente visitar um café e um salão boutique, onde é possível percorrer diversas estantes que terão expostas uma extensa coleção de revistas, publicadas desde 1975 até aos dias de hoje, que descrevem as cinco décadas de moda, arte e cultura.

Loja Zara na Corunha, Espanha Foto: DR

Mas a celebração não para por aqui e sob o logo "50 anos, 50 ícones", de Steven Meisel apresenta uma colaboração da marca com 50 das melhores modelos do mundo, que se reuniram pela primeira vez num vídeo que reforça o ADN da marca, ao som de "I Feel Love" de Donna Summer, música de 1977. O elenco do filme é composto por nomes como Abbey Lee, Adriana Lima, Alek Wek, Naomi Campbell, Irina Shayk, entre muitos outros. A nova coleção apresentada em vídeo foi desenhada por Karl Templer, centrada no classicismo monocromático do smoking, e estará disponível online e em lojas selecionadas em todo o mundo. Os looks foram finalizados por Pat McGrath, na maquiagem, Guido Palau, nos cabelos, e Jason Duzinsky, a cargo da direção artística.

Nova coleção Cápsule Foto: DR

"A criatividade é o coração da Zara - é a caraterística que nos define. Este filme incrível de Steven Meisel é uma expressão de liberdade criativa, e da magia que queremos sempre criar. Protagonizado por 50 das principais modelos do mundo - consagradas pela sua beleza, mas também pelas suas personalidades e força - o filme festeja os 50 anos da Zara. Esta campanha evidencia o legado criado pelas equipas da Zara nas últimas cinco décadas, honrando o seu entusiasmo, talento e criatividade ilimitada", afirma Marta Ortega Pérez, filha de Amancio Ortega.

A carregar o vídeo ... "50 anos, 50 ícones"

A cadeia espanhola não parou de crescer e o grupo Inditex, que detém a marca, aproveitou igualmente para expandir, englobando agora a Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e a Zara Home. Com mais de 300 designers e equipas comerciais, a Zara mantém-se sempre atenta às novas tendências e é esta flexibilidade criativa que permite que cada coleção evolua continuamente ao longo das várias temporadas. Para além das regulares colaborações com criadores e designers de renome como Narciso Rodriguez, Kate Moss e Cindy Crawford.

Hoje, podemos encontrar a Zara em 98 mercados físicos espalhados pelo mundo e 214 mercados online, que permitem que esta esteja mais próxima do que nunca de todos os clientes, independentemente de onde estes se encontrem. As suas lojas são um ponto característico da marca, principalmente pela sua estética física, onde cada uma é um projeto único e tanto a arquitetura como o design se misturam na perfeição com as referências históricas do local.

Loja Zara no Rossio, em Lisboa Foto: DR

A produção ágil, logística eficiente, uma rede de lojas escolhidas ao pormenor para se localizarem nos melhores locais, uma plataforma online e uma experiência de compra em evolução permanente são os fatores que melhor descrevem a essência do legado de 50 anos da Zara.