É esta a marca de roupa que Taylor Swift, Kaia Gerber e outras celebridades adoram

Fundada em 2016 pelas irmãs Margaret e Katherine Kleveland, juntamente com um coletivo de mulheres em Los Angeles, a Dôen nasceu com uma missão clara: criar roupas que celebrassem a feminilidade de forma autêntica, inspiradas pela nostalgia da costa californiana das décadas passadas. Com silhuetas suaves, tecidos delicados e um romantismo assumido, as coleções são como uma carta de amor às paisagens de infância das fundadoras - entre carvalhais, pomares e o brilho sereno do Pacífico.

Mas se as raízes da marca são calmas e poéticas, o seu crescimento tem sido tudo menos discreto - basta olhar para o número de celebridades que se renderam ao seu encanto. O vestido Benoit, em particular, tornou-se um verdadeiro fenómeno. Taylor Swift foi vista a usá-lo recentemente num jantar em Nova Iorque, e não demorou até que esgotasse em várias lojas. A escolha da cantora não passou despercebida: o vestido floral, com uma estética vintage irrepreensível, tornou-se instantaneamente cobiçado.

Mas Swift não está sozinha neste amor pela Dôen. Kaia Gerber também é presença habitual em peças da marca - entre elas, o vestido Ischia, com decote romântico e mangas largas em algodão leve, perfeito para o calor da primavera. Sarah Jessica Parker foi outra a sair à rua com o famoso Benoit, provando que esta peça atravessa gerações com a mesma graça. Camila Morrone e Elle Fanning também já foram vistas com peças da Dôen - num claro sinal de que esta é uma marca transversal, que se encaixa no guarda-roupa de muitas mulheres, com estilos e vidas distintas.

Sarah Jessica Parker usa vestido da marca Dôen em Nova Iorque Foto: Getty Images

Mais do que um fenómeno de estilo, a Dôen é também uma marca com propósito. Gerida por mulheres, com um compromisso forte com a sustentabilidade e práticas éticas na produção, aposta em materiais como algodão orgânico certificado e numa cadeia de fornecimento justa.

Com uma estética que mistura o cottagecore com o boho californiano, a Dôen tem vestidos, blusas e peças com um charme intemporal, pensadas para serem vividas e passadas de geração em geração. Seja num passeio descontraído ou num evento mais especial, usar Dôen é vestir uma história com alma, na qual a beleza anda de mãos dadas com a consciência.